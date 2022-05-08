Що подивитися: 7 фільмів про Другу світову війну

Жодна із цих картин не залишить вас байдужими.

Друга світова війна — одна з найбільших трагедій людства, яка забрала мільйони життів і вплинула на весь світ. Ми зібрали добірку найкращих драматичних фільмів, які зачіпають тему Другої світової війни. Тут ви знайдете недавні новинки зі знаменитими акторами і фільми, які вже встигли стати класикою кінематографа.

"Лють"

Картина розповідає про події на Західному фронті наприкінці Другої світової війни. 1945 року група американських танкістів під керівництвом капітана Вордедді повинна виконати самовбивчу місію.

"Дюнкерк"

Військова драма режисера Крістофера Нолана. Фільм заснований на подіях Дюнкеркської операції — евакуації понад трьохсот тисяч солдатів, блокованих у міста Дюнкерк німецькими військами. Фільм має нелінійну структуру і ділиться на три тимчасові частини: пірс, море і повітря.

"Перл Гарбор"

Фільм розповідає про двох льотчиків, долі яких змінює напад військово-морського і військово-повітряного флоту Японської Імперії на військову базу США Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року.

"Врятувати рядового Раяна"

Це військова драма 1998 року режисера Стівена Спілберга, що описує події під час Нормандської операції Другої світової війни. Капітан Джон Міллер разом із загоном з восьми людей повинен вирушити в тил ворога на пошуки рядового Джеймса Раяна.

"Під піском"

Після закінчення війни Данія поступово приходить до тями. Але все західне узбережжя все ще заміновано. У травні 1945 року британські військові передають кілька сотень німецьких військовополонених під нагляд данських збройних сил. Всі вони дуже молоді хлопці, які повинні розмінувати бомби.

"Операція "Фінал"

Через 15 років після закінчення Другої світової війни створюється команда спецагентів, щоб вистежити колишнього офіцера СС Адольфа Ейгмана, який відповідав за "остаточне вирішення єврейського питання".

"Гра в імітацію"

Математик Алан Тьюрінг запрошений в секретну резиденцію Блетчлі-Парк, щоб допомогти з розшифровуванням повідомлень, створених за допомогою машини Enigma під час Другої світової війни.

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