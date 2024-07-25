Що подивитися напередодні Олімпіади: 12 фільмів про спорт та спортсменів

У цій добірці ви знайдете байопіки, драми, комедії та мотиваційні картини.

Напередодні Літніх Олімпійських ігор, які цього року відбуваються у Франції, ми вирішили згадати деякі фільми різних років на спортивну тематику.

1. "Суперники", 2024 рік

Головна героїня фільму — дружина і за сумісництвом тренерка знаменитого тенісиста, який перебуває в смузі невдач. Жінка записує його на престижне змагання, де він боротиметься за перемогу з її колишнім коханцем.

2. "Король Річард", 2021 рік

У фільмі показано історію становлення двох зірок спорту — тенісисток Серени та Вінус Вільямс. Батько дівчат Річард із дружиною Бренді мало що розуміли у підготовці професійних тенісистів, але вони самі тренували доньок і як могли ставили їм техніку.

3. "Я, Тоня", 2017 рік

Біографічний фільм розповідає історію американської фігуристки — Тоні Гардінг. Вона була однією з найкращих спортсменок свого часу, але невдачі постійно наступали їй на п'яти: поразки на Олімпіаді, невдалий шлюб та звинувачення у нападі.

4. "Залізний кіготь", 2024 рік

Цей художній фільм ґрунтується на біографії відомого рестлера Кевіна фон Еріха та його родини.

5. "Хлопці в човні", 2023 рік

Фільм розповідає про команду веслярів із Вашингтонського університету, які перемогли на Олімпійських іграх у Берліні 1936 року.

6. "Форд проти Феррарі", 2019 рік

Фільм заснований на книжці американського письменника та журналіста Ей. Дж. Бейма про автоспортсмена та перегонового інженера Кена Майлза, який привів до перемоги Ford над Ferrari.

7. "Невидима сторона", 2009 рік

Це спортивна драма, за яку акторка Сандра Буллок отримала "Оскар". У фільмі розповідається історія Майкла Оера – гравця команди з американського футболу "Балтімор Рейвенс".

8. "Наяд", 2024 рік

У цьому фільмі показано реальну історію спортсменки Даяни Наяд, яка у віці 60 років вирішує здійснити мрію всього життя — пропливти 180 кілометрів у відкритому океані від Куби до Флориди.

9. "Дорога до НБА", 2022 рік

Цей художній фільм розповідає, як спортивний скаут та тренер Стенлі Шугерман знаходить нову зірку баскетболу.

10. "Рестлер", 2008 рік

Картина розповідає про вигадану зірку реслінгу Ренді Робінсона, а також про кризу, з якою він зіткнувся. Хоча фільм і художній, він розкриває проблеми, на які наражаються старі професійні борці.

11. "Едді "Орел", 2016 рік

Картина біографічна лише частково і розповідає про Едді Едвардса, який мріяв про Олімпійські ігри. Герой вирішує стати стрибуном на лижах із трампліну та потрапити на змагання.

12. "Серфер душі", 2011 рік

Це реальна історія про Бетані Гемілтон — американську серфінгістку, на яку в 13 років напала акула. Внаслідок трагедії дівчина залишилася без лівої руки та ледь не загинула. Однак попри все вона продовжувала займатися спортом.

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