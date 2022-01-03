Що подивитися: найкращі фільми і серіали за творами Джейн Остін

Джейн Остін з'явилася на світ 16 грудня 1775 року в місті Стівентон, в графстві Гемпшир, в сім'ї парафіяльного священника. Батькам, Джорджу і Кассандру Остін, і на думку спасти не могло, що Джейн, у якої було шестеро братів і сестра, стане знаменитою письменницею.

Незважаючи на те, що Остін прожила всього сорок один рік, її романи — "Розум і почуття", "Гордість і упередження", "Менсфілд-парк", "Емма", "Доводи розуму" і "Нортенгерське абатство" — стали класикою англійської літератури. У день народження письменниці можна згадати найяскравіші екранізації її творів.

"Гордість і упередження" (1995)

У мінісеріалі — 6 серій — продюсера С'ю Бервістла і режисера Саймона Ленгтон головні ролі зіграли Дженніфер Ель (Елізабет Беннет) і Колін Ферт (містер Дарсі). Якщо актриса, незважаючи на безліч претенденток, була обрана одразу, то з актором довелося повозитися. Зрештою на роль містера Дарсі був запрошений маловідомий в той час Колін Ферт, з яким Бервістл працював над фільмом "Голландські дівчата". Правда, погодився Ферт не одразу — він був скромним і побоювався, що не зможе достовірно втілити образ ідеального джентльмена, та ще й взятого з класичної англійської літератури.

В результаті серіал прославив актора, якого критика назвали "ідеальним містером Дарсі", і його кінокар'єра різко пішла в гору. Щодо Дженніфер Ель, то за роль Елізабет Беннет вона отримала премію BAFTA. Цьому серіалу ми зобов'язані і появою серії книжок про Бріджит Джонс — саме він надихнув сучасну британську письменницю Гелен Філдінг на їхнє написання. В екранізації двох з них роль бойфренда головної героїні зіграв все той самий Колін Ферт, закільцьовуючи таким чином цю історію.

"Розум і почуття" (1995)

У мелодрамі "Розум і почуття", знятій режисером Енгом Лі за однойменним романом Джейн Остін, сцени з англійського життя розігрували Том Вілкінсон, Гаррієт Волтер, Г'ю Грант, Джемма Джонс, Емма Томпсон, Кейт Вінслет і Г'ю Лорі. До того ж робили це так майстерно і достовірно, що фільм отримав один "Оскар", два "Золоті глобуси", три нагороди BAFTA і "Золотого ведмедя" Берлінале.

"Емма" (1996)

Романтична комедія Дугласа Макграта "Емма" знята за однойменним романом Остін, який вийшов з друку 1815 року. Головну роль — "свахи" Емми Вудхаус — у фільмі зіграла Гвінет Пелтроу. Комедійний сюжет про дівчину з гарної родини, яка не поспішає, як її ровесниці, вийти заміж, а працює Купідоном, сватаючи своїх подруг, і дотепні діалоги надзвичайно сподобалися глядачами. Музику Рейчел Портман оцінили американські кіноакадеміки (фільм отримав за неї "Оскар"), а роботу Пелтроу — журналісти від світу кіно, які нагородили актрису своєю премією Satellite Awards.

"Емма." (2020)

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У нової екранізації "Емми." з чарівною Ганною Тейлор-Джой в головній ролі не найпростіша доля: хід фільму екранами світу мав стати тріумфальним, а в результаті в кінотеатрах його встигли показати лише в двох країнах, Англії і США, для решти світу він через епідемію коронавірусу був — і залишається — доступним в онлайн. Правда, це не вплинуло на збори — до середині березня картина зібрала понад двадцять п'ять мільйонів доларів. Режисеркою "Емми." стала фотографиня Отем де Вайлд, що дебютувала в такий спосіб в новій якості і об'єднала у своїй команді переважно жінок. Вона вважала за свій борг відзначити, що її картина — насамперед, жарт, який не має жодного стосунку до класичного твору: саме тому вона поставила крапку в кінці її назви — "Емма.". Кінокритики відзначили, що сценарій картини виявився навіть смішнішим, ніж того можна було очікувати, а чудовий акторський склад дозволяє говорити про "Емму." як про найкращу — у всякому разі, на сьогоднішній день — екранізацію творів Джейн Остін. Глядачі були в захопленні від костюмного перфекціонізму фільму, де кожен ґудзик на піджаку і кожне пір'ячко на капелюсі — на своєму місці.

"Сандітон" (2019)

"Сандітон" — останній, незавершений твір Остін, над яким вона почала працювати незадовго до смерті, тому встигла написати тільки одинадцять глав. У різний час послідовники і наслідувачі знаменитої письменниці намагалися, змагаючись один в іншому, самостійно закінчити роман і вгадати, як зробила б це сама Остін. Включився в цю гру і сценарист однойменного серіалу Ендрю Девіс, відомий своєю участю в екранізації інших творів письменниці — "Гордість і упередження", "Розум і почуття" і "Емма". Згідно з його версією, головна героїня, Шарлотта Гейвуд (Роуз Вільямс), гостює в забезпеченій сім'ї Паркер в містечку під назвою Сендітон, жителі якого мають намір зробити з нього модний курорт. Незважаючи на відверту сцену з оголеними чоловіками в першій серії і нещасливий фінал першого сезону, невластиві творам Остін, глядачі з нетерпінням чекають на другий сезон.