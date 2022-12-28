Що подивитися: топ-5 добрих фільмів для затишного зимового вечора

Напередодні Нового року ми зібрали для вас добірку зимових фільмів. Тут ви знайдете кумедні, романтичні та зворушливі історії, які зроблять ваш вечір яскравим та подарують святковий настрій.

"Незабутнє Різдво"

Сюжет фільму розповідає про багату дівчину, яка на гірськолижному курорті втрачає пам'ять та потрапляє до сім'ї милого хлопця та його доньки. Напередодні Різдва героїня фільму та її новий друг закохуються одне в одного.

"Дещо від Тіффані"

Головна героїня фільму – мила дівчина-пекарка. Якось бойфренд вирішує подарувати їй на Різдво щось від Tiffany & Co., але він плутає пакет із подарунком з іншим покупцем, який придбав того дня обручку. Після такої безглуздої плутанини справжній покупець обручки, вирішує її знайти.

"Щоденник Ноель"

Герой фільму — відомий письменник, який після смерті матері вирушає до її будинку, щоб навести там лад. В один із днів на його порозі з'являється незнайомка, яка шукає свою матір на ім'я Ноель, яка колись працювала в цьому будинку нянею. Пара вирішує знайти жінку разом.

"У дусі Різдва"

Це яскравий музичний фільм для всієї родини, який є сучасною адаптацією повісті Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня у прозі".

"Різдво з тобою"

У пошуках натхнення для нового різдвяного хіта попзірка виконує бажання юної шанувальниці – зустрічається із нею. Однак їхнє знайомство дарує героїні щось більше — шанс на справжнє кохання.

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