Що подивитися: топ-5 різдвяних фільмів

Пропонуємо вам добірку із фільмів, які обов'язково подарують святковий настрій.

Різдвяні фільми — чудовий спосіб весело провести вечір із сім'єю, адже вони завжди добрі та романтичні, дарують приємні емоції та посмішки.

"Різдвяні пригоди"

Головні герої Ліна та Макс — мешканці Нью-Йорка, але на свята вони хочуть потрапити до свого маленького містечка. Трапляться снігова буря та їхній рейс скасовують. Тепер головні герої змушені діставатися своїм ходом.

"Незвичайне Різдво Зої"

Після успіху серіалу "Незвичайний плейлист Зої", його творці вирішили зняти ще й повнометражний фільм про різдвяні пригоди головної героїні. За сюжетом фільму дівчина не відчуває чарівництва моменту, адже має дар, чути чужі думки через пісні, які виконує людина.

"Хлопчик на ім'я Різдво"

Хлопчик на ім'я Ніколас вирушає на засніжену північ, щоб знайти свого тата, який колись поїхав у експедицію на пошуки ельфійського села і не повернувся. Дорогою Ніколас потоваришував з похмурим упертим оленем на ім'я Блітцен та з вірною домашньою мишею.

"8-бітне Різдво"

У фільмі показані події 80-х років і те, як школярі провертають цілу операцію, щоб отримати заповітну приставку Nintendo Entertainment System.

"Стеження за Сантою"

Таня і Раян — детективи поліції, які, щоб розкрити серію пограбувань, прикидаються молодятами і заселяються в будинок по сусідству від містера Міллера, головного підозрюваного у злочинах.

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