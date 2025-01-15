Що подивитися: три нові серіали, засновані на реальних подіях

Холодні зимові дні — чудовий час, щоб переглянути новий захопливий серіал чи фільм. Саме тому ми зібрали ці нові історії, які ґрунтуються на реальних історіях, що відбулися у різний час.

"Локербі: У пошуках правди"

Наприкінці 1980-х років у Великій Британії відбувся один із найстрашніших терактів в історії країни: пасажирський авіалайнер, який здійснював рейс із Лондона до Нью-Йорка, незабаром після зльоту починає розвалюватися на частини через спрацювання захованої у вантажному відсіку бомби. Внаслідок трагедії гине 243 пасажири, 16 членів екіпажу, а також 11 мешканців міста Локербі, на яке впали уламки літака. Доктор Джим Свайр, який втратив внаслідок цієї трагедії дочку Флору, намагається домогтися правди та знайти винних.

"Нічого не кажи"

Серіал розповідає історію про мешканців Белфасту від 1970-х до 1990-і років на фоні конфлікту в Північній Ірландії, також відомого як Лихоліття. Історія починається з викрадення та вбивства матері десяти дітей Джин Макконвілл бойовиками ІРА через підозру у шпигунстві на користь Британської армії.

"Липучка"

Дія серіалу розгортається у Канаді. У ньому розповідається історія власниці ферми з виробництва кленового сиропу. Через життєві неприємності героїня та ще два її посібники вирішують викрасти запаси кленового сиропу на мільйони доларів.

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