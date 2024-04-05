Що подивитися: три серіали на вихідні, які варті вашої уваги

Якщо ви любите захопливі серіали з незвичайним сюжетом, то ця добірка вам сподобається.

"Ми були щасливчиками" (We Were the Lucky Ones)

Серіал розповідає про одну родину польських євреїв, яка до Другої світової війни жила успішним та відносно мирним життям. Коли полювання на євреїв посилюється, багато хто з родини ховається, деякі потрапляють до концтаборів. Після закінчення війни члени сім'ї, що вижили, намагаються знайти одне одного і возз'єднатися.

"Полювання за вбивцею" (Manhunt)

Це історія, події якої розвиваються після вбивства президента Америки Авраама Лінкольна. Його військовий міністр та друг Едвін Стентон розпочинає розшук убивці президента – Джона Вілкса Бута.

"Розбійниця Нелл" (Renegade Nell)

Це історія про Нелл Джексон, яка стає розбійницею з великої дороги в Англії XVIII століття та найгрізнішою злочинницею в країні.

Читайте також: