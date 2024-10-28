Що подивитися з дітьми: 7 мультфільмів на канікули

В Україні у багатьох школах розпочалися осінні канікули, а це означає, що саме час організувати сімейний кінотеатр.
У цій добірці ви знайдете сім яскравих мультфільмів, які можна подивитися всією сім'єю протягом усього періоду канікул. Це буде чудовий і веселий час, проведений з дітьми, який ви і вони запам'ятають на все життя.
"Дикий робот" (The Wild Robot)
Сюжет мультфільму оповідає про робота на ім'я Роз, який після аварії корабля опиняється на безлюдному острові. Щоб вижити в суворих умовах, Роз прив'язується до тварин острова і піклується про осиротіле гусеня.
"Кракен-дівча на ім'я Рубі" (Ruby Gillman, Teenage Kraken)
16-річна Рубі Гільман мешкає в місті Оушенсайд, де веде звичайне людське життя, ходить до школи і відчуває романтичний інтерес до однокласника Коннора. У розпал випускного балу героїня робить випадкову помилку, внаслідок якої Коннор падає в океан, і Рубі змушена стрибнути за ним.
"Пригоди панди" (Panda Bear in Africa)
Головна героїня — весела, доброзичлива та авантюрна панда, яка одного разу змушена залишити рідний Китай, щоб вирушити до Африки на пошуки своєї найкращої подруги — дракона на ім'я Цзелун, викраденої злочинцями.
"Як приручити бізона" (Buffalo Kids)
Дія відбувається в 19 столітті і розповідає про пригоди двох осиротілих брата та сестри Тома та Мері, які вирушили до Сполучених Штатів, щоб возз'єднатися зі своїм дядьком у Нью-Йорку.
"Трансформери: Початок" (Transformers One)
Фільм розповідає історію походження трансформерів, а сюжет концентрується на взаєминах Мегатрона та Оптімуса Прайма.
"Сім’я Віллоубі" (The Willoughbys)
Зворушливий сімейний мультфільм показує життя чотирьох дітей, кинутих егоїстичними дорослими батьками у цьому жорстокому світі. Вони починають самостійно вчитися та пристосовуватися до старомодних переконань сучасного світу.
"Мій сусід Тоторо" (My Neighbor Totoro)
Дві сестри переїжджають у село зі своїм батьком. На дівчат чекають пригоди з чарівними лісовими істотами, що мешкають неподалік їхнього будинку.
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