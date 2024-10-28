Що подивитися з дітьми: 7 сімейних фільмів на канікули

В Україні у багатьох школах розпочалися осінні канікули, а це означає, що саме час організувати сімейний кінотеатр та подивитися увечері кілька добрих фільмів.

Немає нічого кращого, ніж зібратися усією сім'єю, приготувати смаколики та подивитися щось обійнявшись на дивані. Але вибрати фільм, який сподобається всім, не просте завдання, яке ми вирішили за вас та зробили цю добірку. Можливо, якісь із ниже перерахованих фільмім ви вже бачили раніше, але для ваших дітей вони будуть нові та цікаві.

"Павутина Шарлотти"

Маленька дівчинка — дочка фермера — взяла собі маленьке порося і виростила його як свою домашню тварину. Його назвали Вілбур і поселили в хліві, де він познайомився з павучкою Шарлоттою. Однак згодом порося виросло у дорослу свиню, і до зими його збираються відправити на забій. Паучиха Шарлотта вигадує, як врятувати друга — зіткана павутину зі слів, що описують Вілбура як особливу, обрану тварину.

"Ніч у музеї"

Головний герой фільму розлучений батько маленького хлопчика — Ларрі Дейлі. Він зневірившись знайти роботу влаштовується нічним охоронцем у Музей природної історії в Нью-Йорку, де на його подив відбуваються справжні дива.

"Місіс Даутфайр"

Головний герой втрачає роботу, від нього йде дружина і після розлучення йому дозволено бачити дітей лише раз на тиждень. Однак винахідливий батько вигадує план, як бачитися з дітьми частіше — переодягається в жіночу сукню і стає Місіс Даутфайр — літньою жінкою — і влаштовується в дім дружини хатньою робітницею.

"Назад у майбутнє"

Ймовірно, складно знайти дорослого, який не дивився цей фільм, але діти навряд чи про нього чули. Ця захоплива історія знята ще у 80-х роках про подорож у часі. Головний герой Марті Макфлай вирушає у минуле, щоб його змінити.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та чарівна шафа"

Ця добра казка розповідає про чотирьох дітей, які вирушають до чарівної країни Нарнії через стару шафу. Там вони знайомляться з казковими істотами та пізнають магію. Але дивовижний світ перебуває під загрозою через злу чаклунку, яка наслала вічну зиму на Нарнію.

"Зубна фея"

Поганий вчинок крутого хокеїста призводить до незвичайного вироку: він повинен відпрацювати один тиждень як справжня зубна фея, яка приходить до дітей.

"Ельф"

Можливо для різдвяних фільмів ще зарано, але ця кумедна історія точно заслуговує на увагу. Головні герой Бадді, бувши малюком, випадково заліз у мішок Санта-Клауса, а той його не помітив і забрав на Північний полюс. У казковій країні хлопчика виховав ельф та його дружина. Коли Бадді виріс, то вирішив знайти свого рідного тата.

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