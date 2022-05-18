Що покажуть на Каннському кінофестивалі: топ-10 фільмів

Каннський кінофестиваль відбудеться цього року від 17 до 28 травня. Щорічно він тішить глядачів величезною кількістю нових приголомшливих картин від режисерів із різних країн.

"Найкращий стрілець: Меверік"

Довгоочікувану картину з Томом Крузом покажуть цього року вперше саме на фестивалі у Франції. Фільм стане продовженням картини 1986 року. Головний герой — Пітер Мітчел — безстрашний льотчик-випробувач, який вирішує попрацювати новим льотним інструктором загону випускників "Топ Ган" для спеціальної місії.

"Елвіс"

У фільмі розповідається про життя та кар'єру співака та актора Елвіса Преслі, від перших днів його дитинства до того, як він став зіркою рок-н-ролу та кіно, а також про його складні стосунки зі своїм менеджером, полковником Томом Паркером.

"Три тисячі років туги"

Картина розповідає про успішну літературознавицю Ателію, яка під час поїздки з Лондона до Стамбула несподівано зустрічає справжнього джина. Той пропонує виконати три її бажання, але жінка стверджує, що цілком задоволена життям, і їй нічого не потрібно. Втім, на цьому їхня розмова не закінчується. Здолана пристрастю до історій, Ателія незабаром виявляється заворожена розповідями джина про те, як 3000 років крізь епохи він прагнув свободи, яка знову і знову вислизає від нього.

"Кінцевий монтаж"

Цей фільм став відкриттям кінофестивалю і однією з найскандальніших картин, оскільки через війну в Україні його назву змінили. Спочатку цей фільм називався "Z". "Кінцевий монтаж" є ремейком малобюджетного японського комедійного фільму жахів "Зомбі одним планом!"

"Трикутник печалі"

Головні герої фільму – молоді моделі, які вирушають у круїз на яхті, проте судно тоне, а вони опиняються на безлюдному острові. Серед них також виявляються мільярдери та прості працівники судна.

"Злочини майбутнього"

Дія фільму відбувається в недалекому майбутньому у людей з'явився "синдром прискореної еволюції", внаслідок якого з тілами людей починають відбуватися дивовижні перетворення. Головний герой фільму Сол Тенсер особливо захоплюється вживленням у свій організм сторонніх предметів, і цим привертає до себе увагу спецслужб.

"Зірки опівдні"

1984 року американська журналістка на ім'я Тріш, яка опинилася в тяжкому стані без паспорта в Нікарагуа в період виборів. Там вона зустрічає Деніела, англійського мандрівника. Він здається їй ідеальним чоловіком, щоб допомогти тікати із країни. Але насправді ця людина виявляється зовсім не тим, ким вона її вважала.

"Близько"

Головні герої картини підлітки на ім'я Лео та Ремі. Спочатку вони були найкращими друзями, але поступово дружба згасла. Намагаючись зрозуміти, що пішло не так і відновити дружбу, Лео шукає розради і зближується з матір'ю Ремі, Софі.

"Час Армагеддону"

Художній фільм режисера Джеймса Грея. Головні ролі у фільмі виконали Ентоні Гопкінс та Енн Гетевей. Картина розповідає про особисті спогади режисера та про той час, коли він навчався в одній школі з майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Директором школи на той час був його батько Фред Трамп. Останній стане центральною фігурою у цій історії.

Енн Хетеуей та Ентоні Хопкінс / Фото: Getty Images

"Рішення розлучитися"

Цей південнокорейський детективний розповість про розслідування загибелі чоловіка, яке сталося за підозрілих обставин у горах. Розслідує злочин порядного детектива Хе-чжуна до Со-ре.

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