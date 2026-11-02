Що читати, поки немає світла: три книжки, які не відпускають до останньої сторінки

Що читати, поки немає світла

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«Так весело нам ще ніколи не було», Клер Ломбардо, Видавництво «РМ»

«Так весело нам ще ніколи не було»

«Нема сенсу погоджуватися бути з тим, хто від тебе не шаленіє». Напевно це головна теза цього прекрасного дебютного роману, який українською вийшов ще п’ять років тому. Він про пару, яка познайомилась у 70-ті, й зберегла свої почуття навіть через сорок років спільного життя. Але з непорозуміннями, періодами відчаю та відстороненості.

Подружжя виховало чотирьох доньок, у яких особисте життя склалось значно песимістичніше. Бо… «Ми всі відчайдушно хочемо, аби в нас було таке саме життя, як у вас з батьком, проте кожна з нас розуміє, що цього не буде ніколи». Про складності батьківства, жертовність материнства в романі читати щемко. Особливо про «швидкоплинні митті всеосяжного блаженства», в яких є сенс сім’ї.

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Майже 700 сторінок трохи дрібним шрифтом читаються дуже швидко. Рідкісний стан, коли сучасний твір не відпускає до опівночі. Роман Ломбардо чергове нагадування про те, що «можливо, інша людина ніколи не зможе тебе врятувати, проте вона точно може тебе розрадити. А це по суті і є справжнім дивом».

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«Американа», Чімаманда Нґозі Адічі, «Книголав»

Не знаю, як цей роман нігерійської письменниці видали в Америці, бо він аж занадто нетолерантний. Висміює сучасні страхи називати речі своїми іменами. «Вона побачила в Келсі націоналізм ліберальних американців, які запекло критикували Америку, але не любили, коли це робив хтось інший, тож очікували від решти, що ті мовчатимуть і будуть вдячними, і повсякчас нагадували іммігрантам, як сильно Америка виграє у порівнянні — хай з якої країни ці іммігранти прибули». Хтось каже що «Американа» нудний і розтягнутий. А мені зайшов на десять з десяти. Планую прочитати усе, що публікувалось українською.

Більша частину «Американа» присвячена тому, як почуває себе людина, якій довелось поїхати з власної країни. У даному випадку із-за політичних катаклізмів, які призвели до падіння економіки, відключенням світла, неможливості навчатися із-за постійних страйків викладачів. Як вона адаптується (насправді ніяк) і яким чином нове місце проживання змінює навіть твоє ставлення до зовнішнього вигляду. Сумує за своєю батьківщиною (тому повертається навіть через майже 15 років, як у випадку з героїнею). Як хвилюється чи зможе зрозуміти й полюбити вже нову країну, оскільки все у ній змінилось за ці роки.

Тут багато про кохання. Про те, що всі ми насправді можемо по-справжньому любити лише одну людину. Всі інші не викликають настільки ж яскравих почуттів, хоча можна жити разом роками. Адічі багато розповідає про історію, традиції, кухню, стиль життя та одягу Нігерії. Мені чомусь особливо запам’ятались моменти, які були пов’язані із заплітанням африканських косичок й випрямленням волосся. Не думала, що дівчата в тій частині світу готові терпіти такі знущання заради гарної зачіски.

«Різдво з червоним кардиналом», Фенні Флеґґ, «КСД»

«Різдво з червоним кардиналом»

Ця книга зовсім не товстунець, але вона дуже підходить до осінніх вечорів без світла, бо… Бо у ній є надія попри темряву. Головний герой Освальд приїжджає до маленького містечка… помирати. Лікар сказав йому терміново змінити чиказький клімат на тепліший. Інакше з емфіземою легень чоловіку залишилося б жити ще менше. З дружиною герой давно розлучився, дітей терпіти не може, заощаджень у нього немає, як і рідних. Любить хильнути чарочку й намагається вилікуватися, відвідуючи зустрічі Анонімних Алкоголіків. Цікавий персонаж, коротше.

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У невеличкому містечку неподалік Флориди в житті Освальда починають відбуватися цікаві речі. Найголовніше — він знаходить сенс у своєму «нікчемному» житті. А ще відкриває в собі талант — дуже гарно малює. «Освальд утратив відчуття часу й місця. Нечувана річ — ні церква, ні випивка ніколи не дарували йому такого відчуття відірваності від „міської метушні й гармидеру“ і, зрештою, такого єднання з природою. Вперше за все життя на нього зійшов спокій».

У книжці є і добрий гумор, і легкий стиль оповіді, і трохи дивакуваті персонажі. Наприкінці — рецепти страв, про які йдеться у творі Фенні Флеґґ. Здавалося б, нічого неймовірного, але після прочитання на душі якось тепло й світло. І так хочеться вірити в дива!

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