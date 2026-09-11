Що читати цієї осені: нові книжки українських видавництв

Нові книжки українських видавництв

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PR-менеджерка видавництва Vivat Тамара Черкасова зібрала сім книжок українських видавництв, які варто додати до списку читання цієї осені.

Андрій Кокотюха «Володарі печатки» (Видавництво Vivat)

Андрій Кокотюха «Володарі печатки»

Старовинна печатка гетьманського роду Самойловичів може відкрити шлях до мільйонного спадку. Викрасти її береться Роза «Лисиця» Лисицька — авантюристка, яка виросла в мандрівному цирку й однаково добре володіє мистецтвом гімнастики, ілюзії та афер.

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Однак першою дістатися до реліквії їй не вдається: печатку перехоплює приватний детектив і відставний капітан кавалерії Олексій Шип. Двоє майстрів гри на випередження починають полювання одне на одного, доки не розуміють, що за спадщиною Самойловичів стоять значно небезпечніші суперники. Тимчасово доводиться стати партнерами — хоча довіряти одне одному вони не збираються.

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«Володарі печатки» відкривають новий цикл Андрія Кокотюхи «Роза і Шип». Київ кінця XIX століття, старовинна реліквія, родинні таємниці, двоє харизматичних конкурентів і авантюра, яка швидко перестає бути просто полюванням за грошима.

Каро Клер Берк «Вчоріч» (Видавництво Vivat)

Каро Клер Берк «Вчоріч»

Наталі Геллер Міллз побудувала кар’єру на красивій версії «традиційного» життя. У соцмережах вона — ідеальна tradwife: фермерський будинок, чоловік-ковбой, діти, домашня їжа та мільйони підписників, які спостерігають за цим бездоганним побутом. Те, що за кадром працює ціла команда, а родина має значно більше грошей і можливостей, ніж здається з екрана телефона, залишається за лаштунками.

Одного ранку Наталі прокидається у 1855 році. Тепер життя, яке вона роками романтизувала, доводиться проживати насправді: без сучасних зручностей, помічників і прав, які вона сприймала як належне.

Каро Клер Берк перетворює популярну естетику соцмереж на сатиричний трилер і буквально відправляє свою героїню перевіряти, наскільки привабливим було минуле поза ретельно виставленим кадром. За романом уже готується екранізація, головну роль у якій має виконати Енн Гетевей.

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Міє Лі «Крамниця снів» містера Даллерґута» (Видавництво Vivat)

Міє Лі «Крамниця снів» містера Даллерґута»

Десь у глибинах підсвідомості існує містечко, куди люди потрапляють, коли засинають. А в ньому — багатоповерхова крамниця містера Даллерґута, де можна придбати сон майже на будь-який смак.

На одному поверсі продають сни про дитячі спогади, на іншому — про польоти, славу чи пригоди. Хтось приходить сюди за розвагою, а хтось хоче ще раз побачити людину, якої вже немає. Саме в цій крамниці починає працювати Пенні й поступово знайомиться не лише з дивакуватими творцями снів, а й з людьми, які приходять по них зі своїми бажаннями, страхами та втратами.

Роман корейської письменниці Міє Лі став першою частиною дилогії про крамницю Даллерґута. За казковим світом тут ховаються цілком дорослі питання: чого ми насправді прагнемо, чому деякі спогади не відпускають і навіщо людині іноді потрібен хоча б сон, у якому все складається інакше.

Всеволод Поліщук «Орден Лева та Ключа. Путівник Львовом для тих, хто не боїться темряви» (Видавництво «Віхола»)

Всеволод Поліщук «Орден Лева та Ключа. Путівник Львовом для тих, хто не боїться темряви»

За один тиждень у Львові помирають письменник, детектив, впливовий олігарх, а згодом і міністр. На перший погляд загиблих нічого не пов’язує, проте послідовність смертей дедалі менше схожа на випадковість.

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Поки поліція не поспішає пояснювати, що відбувається, за розслідування береться новинна агенція. Колишньому ресторанному піарнику, а тепер журналістові Радецькому доведеться шукати зачіпки у зовсім несподіваних місцях: від історії міських гербів та львівських легенд до рецепта сирника.

Всеволод Поліщук використовує детектив як маршрут містом, де знайомі вулиці мають значно більше історій, ніж видно туристові. До серії загадкових смертей додаються давні таємниці, міфологія Львова і персональна історія самого Радецького, тож назва «путівник» тут зовсім не випадкова.

Юлія Клебан «Красиві дівчата теж помирають» (Видавництво «Лабораторія»)

Юлія Клебан «Красиві дівчата теж помирають»

Київ, 2018 рік. Оллі ще недавно працювала в рекламі, але після втрати роботи погоджується на тимчасову посаду асистентки Ірини Хижак — колишньої адвокатки, яка займається справами, де офіційна версія залишає надто багато запитань.

Їхнє перше спільне розслідування починається зі смерті студентки після вечірки в гуртожитку. Справу закрили, однак батько загиблої переконаний: його доньку вбили. Оллі та Ірина повертаються до подій тієї ночі й поступово розбирають історії людей, які були поруч із дівчиною.

Дебютний роман Юлії Клебан бере знайому конструкцію класичного детективу — дует розслідувачок, коло підозрюваних, хибні версії — і переносить її до впізнаваного сучасного Києва. За кримінальною загадкою поступово проступають булінг, контроль, боротьба за статус і запитання, на яке детективи не завжди дають комфортну відповідь: наскільки добре ми знаємо людину, яку звикли вважати жертвою?

Кейт Аткінсон «Злочини минулого» (Видавництво «Наш Формат»)

Кейт Аткінсон «Злочини минулого»

Три злочини сталися в різні роки й давно мали залишитися в минулому. У 1970-му безслідно зникла трирічна дівчинка. У 1994-му молоду жінку вбили в офісі її батька в перший робочий день. Ще одна трагедія сталася 1979 року в родині молодої матері.

Через роки всі три справи потрапляють до приватного детектива Джексона Броуді. Колишній поліцейський повертається до старих свідчень, родинних секретів і спогадів людей, які навчилися жити поруч із нерозгаданим минулим. Що далі просувається розслідування, то більше між справами з’являється зв’язків — і то частіше вони нагадують Броуді про власну травму.

«Злочини минулого» відкривають знаменитий детективний цикл Кейт Аткінсон про Джексона Броуді. Роман свого часу екранізувала BBC, а українською перша частина серії вийшла у «Нашому Форматі» 2026 року.

Влада Марі «І з тіні ти вийдеш» (Видавництво «РМ»)

Влада Марі «І з тіні ти вийдеш»

Понад сто років тому вбили останню Тіньову королеву. Разом із нею, здавалося, зникла магія Провідників, а Тіньові лицарі — колишні оборонці та радники правителів Дев’ятицарства — залишилися лише в міфах.

Тим часом Оратанія опиняється на порозі громадянської війни. Князівна-втікачка Арета Багряна хоче повернути Степовий трон, якого її позбавили родичі. Разом із дітьми Верховного князя та командиром хортовиків Артуром вона втягується у боротьбу за владу, змови й політичні союзи, де особисті почуття дуже швидко стають ще одним важелем впливу.

А потім з’ясовується, що Тіньові лицарі зовсім не легенда. «І з тіні ти вийдеш» відкриває тетралогію «Провідники тіней» — масштабне українське фентезі меча і магії на 640 сторінок, де боротьба за престол поступово переростає у значно небезпечніше протистояння.

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