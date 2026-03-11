ТСН у соціальних мережах

Що почитати: шість сімейних саг, від яких важко відірватися

Ці знакові сімейні історії познайомлять вас з жанром саги.

Шість сімейних саг, від яких важко відірватися

Сімейні саги — це романи, які простежують долі кількох поколінь, їхні втрати, вибори й боротьбу за право визначати власне життя. У цьому жанрі є все: кохання і зради, родинні конфлікти, соціальні зміни, історія держав та боротьба за власний шлях.

У цій добірці ви знайдете шість книжок, — від класичних до сучасних — де долі родин розгортаються на тлі цілих епох.

«Завіт води», Абрагам Верґіс

Масштабна родинна сага про три покоління християнської родини в Кералі, на півдні Індії. Над цією сім’єю тяжіє дивне прокляття: у кожному поколінні щонайменше одна людина гине, потонувши.

Історія починається на початку ХХ століття, коли дванадцятирічну дівчинку відправляють човном на весілля з чоловіком, якого вона бачить уперше. У новій родині вона згодом стане Великою Аммачі — матріархинею великого й незвичайного клану, що переживатиме втрати й тріумфи та стане свідком глибоких змін упродовж десятиліть.

Доля цієї родини несподівано переплітається з історією лікаря-шотландця з Ґлазґо, якого життєвий шлях приводить до Індії. Події роману охоплюють період від 1900 року до середини 1970-х і складаються в епічну, емоційно насичену оповідь про кохання, віру, медицину та силу родинних зв’язків.

«Будденброки. Занепад однієї родини», Томас Манн

Ця родина мала втілювати німецькі чесноти — дисципліну, працю й повагу до традицій. Та їхнє життя виявляється складнішим: кохання і зради, боротьба й заздрість, несамовита пристрасть і пекуча ненависть супроводжують три покоління клану — від владного патріарха Йоганна Будденброка до його нащадків, які дедалі важче опираються спокусам нового світу.

Роман вважають частково натхненним історією родини самого Манна, за нього автор був нагороджений Нобелівською премією з літератури.

«Пачінко», Мін Джін Лі

Історія рідко буває доброзичливою. Епічний роман «Пачінко» Мін Джін Лі розповідає про кілька поколінь небагатої, але гордої родини корейських іммігрантів, які вперто намагаються взяти долю у власні руки. На початку ХХ століття юна Санджа, обожнювана донька рибалки-каліки, закохується в заможного незнайомця, якого зустрічає на березі моря. Він обіцяє подарувати їй інше життя, але коли Санджа дізнається, що вагітна і що її коханий уже одружений, вона відмовляється ставати його утриманкою.

Натомість дівчина приймає пропозицію шлюбу від м’якосердого, хворобливого священника, який вирушає до Японії. Її рішення покинути батьківщину й розірвати зв’язок із владним батьком своєї дитини стає початком великої родинної історії, що розгортається протягом багатьох десятиліть і поколінь.

«Тев’є-молочар», Шолом-Алейхем

Смішна і водночас трагічна історія Тев’є, молочара з єврейського містечка (штетля), про життя, родину та щоденні випробування. У низці історій, сповнених мудрості й особливого гумору, Тев’є розмірковує про своїх доньок, дружину, сусідів і про світ, що стрімко змінюється довкола нього. Ці розповіді, нібито звернені до автора, а насправді до кожного читача, складаються в живу, зворушливу сагу про людську гідність, любов і дивовижну красу непростого життя.

Ця сага надихнула один із найпопулярніших бродвейських м’юзиклів — «Скрипаль на даху» — та численні кіно- і театральні інтерпретації.

«Голландський дім», Енн Петчетт

Після завершення Другої світової війни Сиріл Конрой будує успішну імперію нерухомості, яка виводить його родину з бідності до великих статків. Розбагатівши, він купує розкішний маєток у передмісті Філадельфії — Голландський дім. Та подарунок, що мав стати початком нового щасливого життя, несподівано запускає ланцюг подій, які поступово руйнують родину.

Історію цих подій розповідає син Сиріла, Денні. Разом із сестрою Мейв — розумною, іронічною й безкомпромісною — він переживає вигнання з дому, коли їх виганяє мачуха. Підлітки, які виросли в розкоші, раптово опиняються без підтримки й змушені покладатися лише одне на одного.

«Сестри Річинські», Ірина Вільде

Масштабна історія про життя жінок у першій половині ХХ століття, показана на тлі суспільних змін і руйнування традиційного укладу. Героїні роману більше не хочуть залишатися в межах патріархального світу та виходять із тісного домашнього простору в широкий і складний світ.

У центрі сюжету — п’ятеро сестер Річинських. Після смерті батька вони залишаються сам на сам із реальністю: без грошей, без досвіду самостійного життя й із купою акцій збанкрутілої компанії. Та попри це сестри рішуче налаштовані більше не бути залежними від чужих рішень, романтичних стосунків чи «вдалого» шлюбу.

