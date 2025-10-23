Що почитати: три історії з крутими сюжетами

Три книжки з крутими сюжетами

Реклама

Іншими словами, ми часто втрачаємо задоволення від проживання моменту, забуваючи, що іншого не буде. Як врятуватись від цього — читайте у черговому огляду найновіших книжок.

Блейк Крауч. Останнє місто. — К.: КМ-Букс, 2025

Мова у цій захопливій книжці про місто, в якому ви схотіли б опинитися, як то кажуть, в останню чергу. І не тільки тому, що, за сюжетом, Облудні Сосни — це останнє місто на Землі, а через те, що будь-який каламбур щодо «Останнього міста» Блейка Крауча обертається в романі на жорстку (і жорстоку) реальність. Адже в цьому місті, на яке аж ніяк не має бути схоже будь-яке з наших міст у майбутньому, бо таке вже було в нашій історії та й повторюється у наших войовничих сусідів — так ось, в цьому місті людям вказують, де жити, з ким одружуватись, ким працювати. Нічого не нагадує з уваги на вищезгадані паралелі? А ще ж дітей тут навчають, що Девід Пілчер, засновник міста, — це бог. Крім того, нікому не дозволяється залишати Сосни, а також не можна навіть розпитувати, що тут, власне, відбувається. І хоч глузду в цій історичній антиутопії менше, ніж застережливої правди, але головний герой, агент секретної служби Ітан Берк, який з’явився тут три тижні тому, знаходить їх з професійною вправністю і вражаючою швидкістю, вартою легендарного Джеймса Бонда. Адже Ітан, нагадуючи нам героя з таким самим іменем у фільмі «Місія нездійсненна»таки розкрив вражаючу таємницю: він дізнався про життя по той бік електрифікованої загорожі. Виявляється, населення міста контролює безумець; а ще є істоти, які можуть прорватися крізь загорожу і знищити цей останній крихкий уламок людської цивілізації. Тож читаймо і не чекаймо, поки таке станеться у майбутньому.

Юлія Чернінька. Бестселер у борг. — Л.: Видавництво Старого Лева, 2025

Сюжет у цьому львівському трилері закручений так, що протягом усієї дії декорації змінюються не лише у часово-просторовому сенсі, але й у містично-реалістичному. І лише згодом розумієш, що у другому випадку інакше й бути не могло, коли львівський професор журналістики придбав на барахолці перстень-перевертень з магічними властивостями, а в першому історія успіху юного провінціала так само не могла не занести його у світові, марнославні та потойбічні хащі. За сюжетом, згаданий професор бере під своє крило талановитого студента, допомагаючи йому видати перший роман, який стає світовим бестселером. Але чи історія про подвійного радянського агента, розказана в романі — не його власна, і чи не матиме наслідки для юнака і слава, і магічна присутність професора у подальшому сюжеті? І що за чортівня стала коїтися в його житті, коли щоразу — наче за порухом магічного персня — міняється і прізвище автора роману, і його назва, і саме життя хлопця, якому доведеться зітнутися з усіма «перевагами» чужої слави і власного себелюбства? Ну, й, звісно, дізнатися про борг, який щодня зростає, наче атмосфера жаху в цьому моторошному трилері.

Реклама

Анна Безпала. Кассандра курить папіроси. — К.: Темпора, 2025

Як у майже кожній містичній історії, яку розповідає головна героїня цієї книжки, у ній має з’явитися скриня Пандори. І нею виявилася стара коробка з паперами, яку вона відкрила вже у наш час. «Леся занурила пальці у конфеті чеків і витягнула стос. Обережно відгорнула кілька крихких сторінок, здається, повністю списаних одним почерком, нахилилась ближче, розбираючи слова: „Отже, таки незалежні! Незалежні! Годині по дванадцятій ночі професор Грушевський, себто Михайло Сергійович оголосив, хоч нам і було ледь чути: ‚Однині Українська Народня Республіка стає самостійною ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою Українського народу‘. І далі лиш овації“. „А це що таке?“ — Леся поглянула на дату, саме перед написом: „12 січня, 1918 р.“. „Та не може бути. Дурня якась“, — вона відгорнула на початок стосу. „Щоденник. Наталія Федорівна Горовська. 9 січня, 1918 р. — 22 січня, 1918 р.“ — та сама ручка, єдиний І які ж аналогії виявилися у знайдених записах, про що мова в романі Анни Безпалої „Кассандра курить папіроси“? А ось почитайте. „Мама писали знов. Кажуть, що краще мені вибиратись із Київа та їхати до Житомира“. Дурниці. Я, звісно, впевнена, що вони хочуть як краще, але це неможливо. Так, війна, так, большевики просуваються, і так, тільки місяць, які у нас у Київі була стрілянина, але їхати після стількох років… Ні, Та й позаяк ще нікому не ясно, чи просунуться вони далі. Он і повстання те роззброїли швидко. Та і якщо я поїду, то хто лишиться з хорими? Якщо вірити тітки Тетяні про большевиків, цих бідних хорих людей і поготів ніхто жалувати не буде. Я нікуди не поїду. Крапка. Навіть якщо большевики й дійдуть сюди. Але чи дійдуть?» Тож, за сюжетом, у Києві в січні 1918-го майбутнє втрачає певність, а Кассандра втрачає віру у власні пророцтва. Та мало хто усвідомлює глибину катастрофи, що на них чекає. Усю складність становища розуміє Наталя, медсестра Кирилівської лікарні для душевнохворих і донька її пацієнта з дивним ім’ям Кася, з якою Наталі випало шукати дорогу з майже оточеного більшовиками Києва. Наталя пише щоденник, фіксуючи події та описуючи різних мешканців тогочасної столиці: від ексцентричних театралок до солдатів УНР та більшовицьких агітаторів. І в деяких моментах Київ понад сторічної давності може нагадати сучасний. Врешті Наталя стикнеться з одвічною дилемою війни: «Лишитись тут і боротись чи поїхати?».