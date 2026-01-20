Шість фільмів про кохання, сімейні стосунки та цікаві пригоди

Шість фільмів на вечір / © Credits

«Париж — Мангеттен» (Paris — Manhattan) 2012 рік

Романтична комедія французького виробництва про Алісу — фармацевтку з Парижа, яка є палкою шанувальницею режисера Вуді Аллена. Вона часто «радиться» з уявним образом режисера щодо життя і стосунків. Героїня боїться серйозних взаємин та емоційної близькості, доки не знайомиться з Віктором — стриманим, інтелігентним чоловіком, який поступово руйнує її захисні механізми.

«Зависнути у Палм-Спрінгз» (Palm Springs) 2020 рік

Ця романтична фантастична комедія розповідає про Найлза і Сару, які опиняються у часовій петлі під час весілля в Палм-Спрінгз. Вони знову й знову проживають один і той самий день, поступово переходячи від цинізму та апатії до близькості та взаємної відповідальності. Однак одного разу вони спробують знайти вихід із зачарованого кола, ризикнувши своїми життями.

«Флора та син» (Flora and Son) 2023 рік

Це музична історія про Флору — молоду матір з Дубліна, яка намагається налагодити взаємини з проблемним підлітком-сином Максом, якого народила у 17 років. Випадково знайдена гітара стає інструментом зближення, а онлайн-заняття з американським музикантом допомагають Флорі знову відчути власну цінність.

«Поцілунок на щастя» (Just My Luck) 2006 рік

Романтична комедія про Ешлі — дівчину, якій завжди щастить, і Джейка Гардінга — хлопця, якого постійно переслідують невдачі. Після випадкового поцілунку їхня удача міняється місцями: життя Ешлі стрімко руйнується, а Джейк несподівано досягає успіху.

«Будь моїм хлопцем на 5 хвилин» (Nick and Norah’s Infinite Playlist) 2008 рік

Історія цього фільму розгортається протягом однієї ночі в Нью-Йорку. Нік і Нора — двоє підлітків, яких випадково зводить спільний музичний простір і пошук таємного концерту улюбленого гурту. Щоб уникнути незручної зустрічі з колишньою, Нік просить Нору вдати його дівчину.

«Коли чоловік кохає жінку» (When a Man Loves a Woman) 1994 рік

Шлюб подружжя Майкла та Еліс Ґрінів на перший погляд здається стабільним, але за ним приховується алкогольна залежність Еліс. Коли жінка починає шлях одужання, динаміка стосунків кардинально змінюється: Майкл змушений переосмислити свою роль, співзалежність і межі підтримки.