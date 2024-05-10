Шоу просто неба: Тіна Кароль виступить із концертом у Києві

Виступ артистки відбудеться у столиці напочатку літа.
Тіна Кароль 14 червня виступить із концертом просто неба в Osocor Residence.
Артистка виконає пісні з нового альбому "Троянди", до якого увійшли раніше випущені хіти та нові композиції, зокрема трек "Стерва".
На глядачів також чекає стильне шоу і справжня насолода від красивого та потужного голосу Кароль.
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