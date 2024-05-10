Шоу просто неба: Тіна Кароль виступить із концертом у Києві

Тіна Кароль 14 червня виступить із концертом просто неба в Osocor Residence.

Артистка виконає пісні з нового альбому "Троянди", до якого увійшли раніше випущені хіти та нові композиції, зокрема трек "Стерва".

На глядачів також чекає стильне шоу і справжня насолода від красивого та потужного голосу Кароль.

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