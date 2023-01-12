Сильні історії: 5 книжок про жінок, які надихають

Разом із національною книжковою платформою Yakaboo ми пропонуємо добірку з пʼяти книжок про сильних жінок.

Ольга Карі "Життя посеред життя"

Кожна з нас зараз - героїня особливої історії. Часом драматичної, часом ліричної, але всі вони про сильних жінок. Щоденник киянки на початку війни надасть вам змогу усвідомити свою унікальну і, водночас, так пов’язану із іншими, історію. Зрозуміти важливі речі про себе та інших жінок: на наших плечах стільки всього тримається і ми обов’язково з усім впораємося. І колись з пів слова розумітимемо одна одну, пам’ятаючи про сирени й комендантську годину, про страхи, про переосмислення пріоритетів, про неймовірну міцність одних і неочікувану крихкість інших стосунків. Книжка про те, як відшукати світло в найтемнішу пору й не втратити віру в те, що обов’язково настане «після».

Делія Овенс "Там, де співають раки"

Кая - відлюдниця, дівчина, яка майже увесь час проводить на диких луках узбережжя, спостерігає за природою, ховається від стосунків, як ті раки, про яких вона усе знає. З близьких в неї є лише батько, який зовсім не цікавиться ні її життям, ні її почуттями. Люди вважають її дивачкою, до того ж потенційно небезпечною. Тому коли вона нарешті зважується на особисте життя і це її рішення призводить до таємничого вбивства місцевого юнака, усе містечко звинувачує саме її. Але Кая не звикла здаватися. Одна проти всіх, вона виборюватиме себе і свою правду. Чудова екранізація роману вийшла торік, але книжка - окреме задоволення.

Мадлен Міллер "Цирцея"

Книжка-переможець «Goodreads Choice Award».

Цирцея - могутня чарівниця з давньогрецьких міфів про Одіссея. Про неї ми пам’ятаємо, як безжально вона перетворювала чоловіків на тварин. Чи це їй подобалось? І як мала почуватися рівна богам чаклунка, закинута Зевсом на безлюдний острівець? Смілива фантазія про жінку, яка виборює собі місце у світі чоловіків. Маніпуляції, чари, гнів, підступ та долі, які чаклунка перевертає догори дригом: Дедал з Ікаром, Мінотавр, Медея та той самий Улісс. Але зрештою Цирцея розуміє, що треба визначатися: належати до світу богів, як годилося б за правом народження, або до світу людей, яких вона полюбила усім серцем.

Сільвія Морено-Гарсія "Мексиканська готика. Маєток мороку"

Сильні жінки не тільки рятують своїх рідних від грізних проклять, але й рішуче виступають проти усього екзотичного мексиканського потойбіччя. Неперевершений готичний роман про юну Ноемі, яка вирушає на допомогу кузині - у Домі-на-Горі, де оселились молодята, коїться щось страшне. Йдеться про помсту духів за жадобу та кровожерливість попередніх поколінь заможного сімейства. Потрапивши до зловісного будинку Ноемі відчуває, як щось намагається заволодіти її свідомістю. Вона відчайдушно протистоятиме жахам у спробі покласти їм край. Проте вона й не здогадуватиметься, що той, хто одного разу переступив поріг будинку, вже ніколи не покидає його.

Клариса Пінкола Естес "Жінки, що біжать з вовками. Архетип Дикої жінки у міфах та легендах"

Вже чверть століття ця поетична, філософська книжка про пригоду жіночого перетворення є бестселером у всьому світі. Що спільного у жінок та вовків? Питання видається доволі дивним лише на перший погляд, адже і вовки, і жінки мають гострі відчуття, люблять ігри й азарт, глибоко віддані, допитливі. А ще витривалі та сильні. Все це правда, якщо тільки йдеться про “диких жінок”, звільнених від умовностей та соціальних очікувань. про тих, хто має сміливість повернутися до власної природи. Естес розкриває цей архетип Дикої жінки, розшифровує давні легенди і давно відомі дитячі казки, а також пояснює його на прикладах зі своєї психоаналітичної практики. Читайте та віднаходьте у неймовірних історіях шлях до храму своєї душі.

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