Смерть Єлизавети II та повернення княгині Шарлін: найзнаковіші королівські події 2022 року

2022 рік для монарших осіб видався насиченим на події. Особливо це стосується членів британської королівської родини, адже саме цього року завершилася епоха царювання королеви Єлизавети II.

Платиновий ювілей королеви Єлизавети II

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ відсвяткувала цьогоріч своє 70-річне правління. Святкування відбулися на початку червня в Лондоні, а британці у зв'язку з цим отримали кілька додаткових вихідних. Сама монархиня відвідала не всі заходи, присвячені її довгому правлінню, але двічі виходила до публіки на балкон Букінгемського палацу. Багато хто тоді припускав, що цей вихід Єлизавети в зеленому пальті та капелюсі стане останньою її появою на балконі за всі роки перебування на троні. Так і сталося, ми більше монархиню в палаці не бачили.

Смерть королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

8 вересня 2022 року Букінгемський палац офіційно повідомив, що королева Єлизавета II мирно померла в Балморалі, що в Шотландії. Ніщо не віщувало такої раптової смерті Її Величності, адже за два дні до цього вона з усмішкою на обличчі вітала в Балморалі свою 15-ту прем'єр-міністерку Ліз Трасс.

Королева Єлизавета II та Ліз Трасс / Фото: Associated Press

Було видно, що королева ще більше схудла, а на її руках шанувальники помітили темні плями. Однак вона усміхалася і здавалося, була в піднесеному настрої. Тривожні новини почали з'являтися у пресі вдень 8 вересня, коли найближчі родичі монархині почали по одному з'їжджатися до Балморала. Пізніше Ліз Трасс на засідання парламенту передали загадкову записку, в якій, схоже, і була новина про смерть королеви. Ближче до вечора палац повідомив, що Її Величність мирно померла в колі близьких. А пізніше стало відомо, що поруч із нею в момент смерті була тільки її єдина донька, принцеса Анна. Ні Чарльз, ні Вільям, ні Гаррі, який саме перебував у Британії, не встигли попрощатися з королевою. Наприкінці вересня Національний архів Шотландії опублікував офіційний документ, у якому було названо причину смерті 96-річної королеви – старість. Однак ще через два місяці біограф королеви Джайлс Брандрет написав у своїй книжці, що Єлизавета II померла після боротьби з раком кісткового мозку.

Сходження на трон короля Чарльза III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

У день смерті своєї матері-королеви її старший син Чарльз став новим королем Великої Британії. Він обрав собі тронне ім'я Чарльз ІІІ, а його коронація відбудеться 6 травня 2023 року. Офіційне проголошення Чарльза монархом відбулося 10 вересня під час історичної церемонії у тронній залі лондонського Сент-Джеймського палацу перед Радою престолонаслідування, до якої входять високопосадові парламентарі та держслужбовці.

Свою першу промову до нації король виголосив із Букінгемського палацу. Він говорив про данину поваги його покійній матері, а також нові титули для дружини Камілли та його дітей і онуків.

Згідно з волею Єлизавети II, дружина Чарльза Камілла в день його сходження на престол здобула титул королеви-консорта. Цей титул Каміллі надала ще за життя королева Єлизавета II, сталося це в лютому 2022 року, з позначкою, що користуватися титулом Камілла зможе тоді, коли її чоловік стане королем. Тобто від 8 вересня 2022 року. Коронуватиметься Камілла разом із чоловіком – 6 травня.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

І хоча астрологи пророкують королю Чарльзу III не надто довге правління (що недивно, адже йому вже 74 роки), Його Величність король розпочав своє правління з модернізації монархії. Йшлося про проведення реформи, яка спробує чітко визначити становище тих членів родини, які працюють на корону і які не працюють. Також король прагне зробити відповідні кроки, щоб якнайшвидше змінити закон, аби його дружина Камілла, брат принц Едвард і дружина брата Софі, а також сестра принцеса Анна і спадковий принц Вільям могли обіймати посади державних радників і виконувати обов'язки короля за його відсутності, що було б логічно, адже всі вони продовжують працювати на корону. Словом, плани у Чарльза наполеонівські – побачимо, що з цього вийде.

Нові титули у Кейт і Вільяма

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Від дня сходження на трон короля Чарльза його старший син принц Вільям та його дружина Кетрін отримали нові титули і стали принцом та принцесою Уельськими. У своїй офіційній промові король Чарльз III оголосив, що передає титул принца Уельського, який носив більшу частину свого життя, старшому синові Вільяму. Титули герцога й герцогині Кембриджських і Корнуольських у пари теж залишилися, але використовують вони найвищий титул – Уельських.

Король Чарльз III та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Титул – це не лише гарна приставка до імені, а й наслідування величезної кількості земель та інших активів. Згідно з різними джерелами, наразі Вільяму та Кейт належать близько 128000 акрів землі в 20 графствах Англії та Уельсу, до частини яких належить національний парк Дартмур. А отже, і фінансовий стан Кейт і Вільяма стрімко збільшився після смерті Єлизавети ІІ. Троє дітей пари також тепер мають титули Уельських – принц Джордж Уельський, принцеса Шарлотта Уельська та принц Луї Уельський.

Принца Ендрю остаточно відсторонено від справ

Король Чарльз III та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Після смерті королеви Єлизавети II справи її улюбленого сина Ендрю, герцога Йоркського, пішли не дуже добре. Через сексуальний скандал, після якого був судовий розгляд, у принца не було жодних шансів повернутися до виконання королівських обов'язків. Кажуть, Ендрю сподівався на прихильність матері, але після сходження на трон старшого брата стало очевидним, що справи погані. Король Чарльз вже оголосив своєму братові, що шляху назад до "фірми" у нього немає. І піддані монарха хвалять його за таке тверде рішення.

Герцог Йоркський відійшов від суспільного життя три роки тому і відтоді намагався триматися в тіні, особливо після того, як на нього подали до суду за сексуальні стосунки з неповнолітньою. 2022 року адвокати герцога досягли позасудового врегулювання питання зі стороною обвинувачення – Вірджинією Джуффре, і принц Ендрю вів перемовини зі своєю матір'ю королевою Єлизаветою II про можливість повернутися до роботи. А за кілька днів до смерті Єлизавети Чарльз зустрічався з Ендрю в Балморалі. Під час зустрічі обговорювали перспективи герцога Йоркського, і тоді ще майбутній король дав йому зрозуміти, що немає жодних варіантів, і Ендрю варто це прийняти. Чи прийняв це все ж таки Ендрю – невідомо, але вибору особливо немає.

Меган і Гаррі показали доньку, випустили фільм та книгу Гаррі

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Герцог та герцогиня Сассекські хоч і мешкають за океаном, не дають про себе забути. Цього року вони кілька разів прилітали до Великої Британії. Зокрема, побували на святкуванні ювілею королеви Єлизавети II, який саме припав на перший день народження їхньої доньки Лілібет (названої на честь королеви). У зв'язку з цим навіть опублікували перший офіційний портрет дівчинки.

Також пара опинилася у Британії в день смерті королеви Єлизавети II, і наступні десять днів вони провели там, відвідуючи деякі заходи, що передували похорону монархині.

Однак незважаючи на те, що з сім'єю вони більш-менш тримають зв'язок, поливати брудом своїх родичів не соромляться. Меган цього року запустила подкаст "Архетипи", де часто розповідала про своє життя в королівській родині, повідомляючи ті чи інші подробиці. 8 грудня на Netflix вийдуть перші три епізоди фільму про пару, який називається "Гаррі і Меган", і судячи з трейлера, там буде багато сліз та пікантних моментів їхньої особистої історії. Також 10 січня світ побачать мемуари принца Гаррі, де він розповість історію свого життя в королівській родині.

Сассекські давно не отримують фінансування від короля Чарльза, тому крутяться, як можуть, і впевнені, що продовжать так само це робити.

Повернення княгині Шарлін

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

У березні 2022 року княгиня Монако Шарлін вперше з'явилася на публіці після тривалого перебування у клініці на лікуванні. Перебувала Шарлін у Швейцарії, а подробицями діагнозу палац не ділився. Мати двох дітей була госпіталізована до приватної швейцарської клініки наприкінці листопада 2021 року, за кілька днів після її повернення до Монако після 10-місячного перебування в рідній Південній Африці.

Вже у квітні Шарлін із чоловіком Альбером та дітьми почала виходити у світ. Ходили чутки, що повернення Шарлін до виконання своїх королівських обов'язків сталося не просто так. У французьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що княгиня буквально змусила свого чоловіка підписати з нею контракт, згідно з яким вона виконуватиме свої королівські обов'язки та отримуватиме за це грошову винагороду. Князь Монако Альбер II підписав "надконфіденційний контракт" про виплату своїй дружині Шарлін понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік за виконання її королівських обов'язків.

Чи це правда чи вигадки французької преси – невідомо. Та треба зазначити, що за період від квітня до грудня Шарлін смиренно виходила у світ разом із чоловіком і дітьми, а іноді й на самоті, і зараз має кращий вигляд, ніж мала раніше.

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