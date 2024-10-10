Стати кращою версією себе: 5 фільмів про експерименти із зовнішністю, які закінчились трагедією

З нагоди виходу в український прокат стрічки з Демі Мур у головній ролі, пропонуємо вам добірку фільмів про зовнішність.

Сьогодні, 10 жовтня, в українських кінотеатрах стартує прокат сенсації цьогорічного Каннського кінофестивалю – сатиричного горор-трилера "Субстанція" з легендарною Демі Мур у головній ролі. Для акторки, до речі, ця стрічка стала гучним камбеком на великі екрани.

"Субстанція" отримала приз Канн за найкращий сценарій, а також захоплені відгуки світової преси. Сама ж режисерка фільму Коралі Фаржа свою роботу вважає помстою за жіноче тіло та за його сприйняття у суспільстві.

За сюжетом володарка премії "Оскар" Елізабет Спаркл (Демі Мур) через свій вік спочатку втрачає прихильність продюсерів і припиняє зніматись у великому кіно. Згодом її просять покинути навіть фітнес-шоу, в якому вона викладала жінкам аеробіку. А все через те, що продюсер вирішує знайти молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з'являється "Субстанція" – загадковий препарат для реплікації клітин, що створює кращу версію людини. Так народжується прекрасна С'ю (Маргарет Кволлі): молодша, гарніша, досконаліша... І наслідки цього стають напрочуд непередбачуваними.

З нагоди виходу фільму "Субстанція" ми підготували для вас добірку стрічок про експерименти із зовнішністю, які закінчились трагедією.

"Шкіра, в якій я живу", 2011 рік

У цій драмі культового режисера Педро Альмадовара геніальний пластичний хірург (Антоніо Бандерас) створює штучну людську шкіру. Першою з-під його ножа виходить досконала жінка, яка намагається пристосуватись до життя у новій шкірі після того, як маестро знімає з неї бинти. От тільки замість захвату героїня намагається накласти на себе руки, адже віртуозна пластична операція насправді виявилась підступною помстою хірурга за доньку, яку він втратив.

"Обіцянка", 1979 рік

Після жахливої автокатастрофи головна героїня прокидається з геть понівеченим обличчям. Тоді жінка погоджується на пропозицію матері свого нареченого, яка просить її змінити імʼя та відмовитись від минулого життя і головне – від любові. Однак, після вдалої пластичної операції, героїня знову зустрічає свого нареченого. Чоловік не впізнає її, бо впевнений, що його кохана загинула в аварії.

"Обличчя жінки", 1941 рік

Головна героїня цього американського трилера 1941-го року – неймовірно вродлива жінка. Та, попри це, вона забороняє тримати в домі дзеркала. Усьому причина – величезний шрам на пів обличчя жінки, який псує не лише її зовнішність, але й позбавляє героїню людських почуттів. Жінка має шанс усе змінити, коли отримує пропозицію пластичного хірурга допомогти їй.

"На добраніч, мамо", 2014 рік

Цей психологічний горор розповідає про жінку, що повертається додому після проведеної пластичної операції. От тільки її сини-близнюки припиняють її впізнавати та помічають, що вона стала дивно поводитись. Врешті, хлопці починають підозрювати, що їхню маму підмінили на самозванку.

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