Святкують річницю заручин: 10 цікавих фактів про принцесу Євгенію та її чоловіка Джека Бруксбенка

22 січня виповнюється сім років від дня заручин принцеси Йоркської Євгенії та Джека Бруксбенка. Ми зібрали для вас найцікавіші факти про цю пару, яка у шлюбі вже сім років і виховує двох синів.

1. До оголошення про свої заручини Євгенія і Джек зустрічалися сім років, а познайомилися вони на курорті Верб'є у Швейцарії, де родина Йоркських часто любила раніше відпочивати. Джек працював там офіціантом в одному з закладів. Йому було 24 роки, а їй – 20.

2. Джек Бруксбенк освідчився принцесі під час відпустки в Нікарагуа. В цей момент вони обоє дивилися на озеро на заході сонця. Пізніше в інтерв'ю ВВС Євгенія розповідала, що це стало для неї абсолютною несподіванкою і вона була зворушена до сліз.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Instagram принцеси Євгенії

3. Джек говорив, що закохався в Євгенію з першого погляду. Мабуть, вона відчула, що це взаємно.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

4. Офіс герцога Йоркського (батька Євгенії) оголосив про заручини принцеси та Джека Бруксбенка 22 січня 2018 року. Після оголошення були опубліковані фотографії з заручин пари, зроблені в Картинній галереї Букінгемського палацу.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

5. На фотосесії на честь своїх заручин принцеса з'явилася в сукні від Erdem, туфлях від Jimmy Choo, а на її пальці виблискувала каблучка з сапфіром падпараджа (падпараджа – рідкісний рожево-оранжевий сапфір, який зазвичай видобувається на Шрі-Ланці), оточеним діамантами.

Заручальна каблучка принцеси Євгенії / Фото: Associated Press

6. У квітні 2018 року пара переїхала з Сент-Джеймського палацу та оселилася в котеджі Айві в Кенсінгтонському палаці. А їхнє весілля відбулося в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 12 жовтня 2018 року.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

7. Після заміжжя Євгенія свій титул принцеси не втратила, проте приставку "Йоркська" – так. Це відбувається з усіма жінками в королівській родині, які виходять заміж. Після весілля її можуть називати Її Високість принцеса Євгенія місіс Бруксбенк.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

8. Принцеса Євгенія йшла до вівтаря у весільній сукні від британського модельєра Пітера Пілотто (бренд Peter Pilotto), яка була спеціально так розроблена, щоб наречена могла продемонструвати свій великий шрам на спині (після операції, пов'язаної зі сколіозом, яку їй зробили у 12 років).

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

9. Через три роки, 9 лютого 2021 року, принцеса Євгенія народила першого сина Августа, а 30 травня 2023-го на світ з'явився і другий син подружжя – Ернест.

10. У травні 2022 року повідомлялося, що Джек та Євгенія переїхали до Португалії, де Бруксбенк працює. Зараз життя сім'ї зосереджене між Португалією та Британією.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк із синами / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Раніше ми детальніше розповідали історію кохання цієї королівської пари.

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