Танці з Путіним, дорогі подарунки та втеча з Австрії: хто така Карін Кнайсль

Карін Кнайсль – 57 років, і вона має досить великий послужний список, оскільки встигла попрацювати безпартійною політикинею, дипломаткою і експерткою з Близького Сходу. Також кілька років жінка перебувала на посаді міністерки закордонних справ Австрії. Та попри таку кар'єру, в історію світової політики вона увійшла як "та, що танцювала з Путіним".

Останнім часом про пані Кнайсль говорять досить багато, оскільки вона заявила журналістам Washington Post, що емігрує з Австрії у зв'язку із "загрозою смерті", та ось хто їй загрожує, не уточнювала. Також невідомо, чи пов'язана ця заява з "великим чищенням", внаслідок якого за різних обставин були знайдені мертвими (іноді разом зі своїми сім'ями) росіяни, пов'язані з нафтовим бізнесом.

"Але що ж сама Карін Кнайсль – хто вона така?" – запитаєте ви. Вона – австрійка, яка народилася у Відні. Частину свого дитинства провела в Аммані, де її батько працював пілотом короля Хусейна. Освіту здобула у Відні, Єрусалимі та Аммані. На початку 90-х розпочала працювати в міністерстві закордонних справ Австрії. Якийсь час вона також працювала журналісткою, викладала у навчальних закладах, займалася написанням книжок. У своїх публікаціях і виступах Кнайсль часто гостро критикувала Європейський Союз, різко відгукувалася про мігрантів і канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

У серпні 2018 року вона вийшла заміж за 54-річного підприємця Вольфганга Майлінгера. Церемонія відбулася у маленькому містечку Гамліц, що неподалік кордону зі Словенією. На весільне святкування були запрошені високопосадовці та дипломати.

Карін Кнайсль із чоловіком / Фото: Associated Press

Також запрошення надіслали і президентові Росії Володимиру Путіну, який вирішив його прийняти та приїхати на весілля, нібито поєднуючи з іншими справами. На подарунок кремлівський фюрер не пошкодував грошей і подарував нареченій сережки з білого золота та сапфірів вартістю 50 тисяч євро, а також привіз із собою хор донських козаків, самовар та квіти.

Карін Кнайсль та Путін / Фото: Associated Press

Також вони разом потанцювали на публіку, і Карін зробила реверанс перед Путіним. Це все викликало резонанс у суспільстві та критику Кнайсль з боку європейського уряду.

Карін Кнайсль та Путін / Фото: Associated Press

Карін Кнайсль та Путін / Фото: Associated Press

Карін Кнайсль та Путін / Фото: Associated Press

Однак із подарунком від Путіна виникла заковика – як членкині уряду, Кнайсль не дозволили залишити собі такий презент: міністерство стверджувало, що сережки – державна власність, оскільки були вручені чинному міністрові під час робочого візиту глави іноземної держави. Кнайсль, своєю чергою, стверджувала, що сережки були особистим подарунком, і не хотіла розлучатися з ними. За деякий час коштовності опинилися у сейфі в Австрії і начебто на публіці в рідній країні вона їх не носила.

Але був момент, коли 2019 року під час свого візиту до Москви Карін Кнайсль з'явилася в Кремлі в дуже підозрілих прикрасах – великих сережках із синім камінням. Ймовірно, це був той самий скандальний подарунок, водночас на шиї у неї висів величезний кулон із зображенням герба Росії.

Карін Кнайсль та Путін / Фото: Associated Press

Прикраси Карін Кнайсль / Фото: Associated Press

Також політикиня завжди дуже люб'язно та тепло спілкувалася з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, що помічали фотографи, і неодноразово відвідувала Москву, попри агресивну політику цієї країни та анексію Криму, яку засуджував Європейський Союз та США. Ультраправа "Партія свободи", яка привела Карін в уряд, також мала тісний контакт із Кремлем, і навіть 2017 року відправляла своїх членів в офіційну поїздку до анексованого Росією Криму.

Карін Кнайсль із Лавровим / Фото: Associated Press

2019 року Карін пішла зі своєї посади, а вже 2020-го почала активно миготіти в російському політичному просторі, зокрема, вела авторську колонку на сайті RT – одному з головних пропагандистських ресурсів Росії, яким керує путіністка Маргарита Симоньян. Також не можна не згадати про той факт, що дивним чином колишню австрійську чиновницю 3 березня 2021 року російський уряд висунув на одне з місць до наглядової ради державної нафтової компанії "Роснефть". 2 червня вона вже була офіційно затверджена на цій посаді. Кажуть, що як член ради директорів "Роснефти", Кнайсль заробляла щонайменше 500 тисяч доларів на рік. Від цієї грошовитої посади австрійка відмовлятися спочатку не хотіла, навіть після повномасштабного вторгнення Росії до України, але в інтерв'ю скаржилася, що на неї чинять тиск. Майже через рік після призначення, у травні 2022 року, "Роснефть" оголосила про її вихід із наглядової ради групи. Її відставка сталася після того, як "Роснефть" також залишив і колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер – друг Путіна.

Тепер стало відомо, що Карін Кнайсль всі ці роки була причетна до шпигунства і працювала з Егісто Оттом – він керував агентами під прикриттям в австрійській службі внутрішньої безпеки і просував план переформатування цієї служби в новий департамент у складі Міністерства закордонних справ країни. На той час зовнішньополітичним відомством керувала саме Карін Кнайсль.

Проте у викривальному матеріалі Washington Post ніщо не вказує на те, що Кнайсль знала про плани реорганізації, які, зрештою, не були втілені. Спілкуючись із журналістами через WhatsApp, вона повідомила, що нічого не знала про плани Отта і ніколи не чула про нього.

Але тут також треба згадати інтерв'ю для Der Standard, яке дав колишній шпигун КДБ Сергій Ширнов, у якому він сказав, що знав Кнайсль давно і вона була б "хорошим кандидатом" для вербування.

"Коли я відвідував паризьку елітну адміністративну школу ENA від КДБ, я мав багато контактів з Карін Кнайсль, яка на той час була моєю однокласницею. Вона була за Путіна задовго до того, як стала міністеркою закордонних справ. У мене склалося враження – і я написав це в її розвідувальній картці, – що вона була хорошим кандидатом для вербування нашими службами. Я тоді ж повідомив Москві, що вона любить вальси. Можливо, тому Путін танцював із нею на їхньому весіллі".

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