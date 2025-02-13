Телезірки на прем'єрі фільму "Бріджит Джонс": Марічка Падалко у джемпері кольору марсала, Наталя Островська – у рожевому костюмі

Напередодні Дня всіх закоханих у столичному кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбувся ексклюзивний допрем’єрний показ романтичної комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" із Рене Зеллвеґер у головній ролі.

Захід відвідали телеведучі Марічка Падалко, Наталя Островська, Оксана Гутцайт, В'ячеслав Соломка, акторка Анна Саліванчук, модель plus-size Міла Кузнєцова, блогерка і учасниця шоу "Холостяк-1" Марина Арістова та інші.

Марічка Падалко/Фото David Neparidze

Наталя Островська/Фото David Neparidze

Оксана Гутцайт/Фото David Neparidze

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

В'ячеслав Соломка/Фото David Neparidze

Міла Кузнєцова/Фото David Neparidze

Марина Арістова/Фото David Neparidze

Дрескод івенту був біло-рожевий. Тож більшість знаменитостей обрали для своєї появи стильні образи у цих кольорах.

Анна Луценко, Марина Гайович, Ольга Женевська, Олена Момот, Аліса Дікалова/Фото David Neparidze

Мирослава Мандзюк, Ірина Татаренко, Ксенія Виноградова, Анна Малиновська/Фото David Neparidze

Світлана Охрименко, Ольга Женевська, Марина Шульц/Фото David Neparidze

Марічка Падалко і Аліна Онопа/Фото David Neparidze

Аліса Дікалова і Даша Лотоцька/Фото David Neparidze

Мирослава Мандзюк, Ольга Федорущенко, Анна Луценко, Ольга Женевська /Фото David Neparidze

Любов Кудринська і Аліна Онопа/Фото David Neparidze

Анна Саліванчук/Фото David Neparidze

Наталя Островська/Фото David Neparidze

Про фільм:

Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?

Відсьогодні романтична комедія "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" в українському прокаті.

Читайте також: