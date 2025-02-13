Телезірки на прем'єрі фільму "Бріджит Джонс": Марічка Падалко у джемпері кольору марсала, Наталя Островська – у рожевому костюмі

Ведучі ТСН на каналі "1+1" першими подивилися довгоочікувану четверту частину франшизи про культову Бріджит Джонс.
Напередодні Дня всіх закоханих у столичному кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбувся ексклюзивний допрем’єрний показ романтичної комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" із Рене Зеллвеґер у головній ролі.
Захід відвідали телеведучі Марічка Падалко, Наталя Островська, Оксана Гутцайт, В'ячеслав Соломка, акторка Анна Саліванчук, модель plus-size Міла Кузнєцова, блогерка і учасниця шоу "Холостяк-1" Марина Арістова та інші.
Дрескод івенту був біло-рожевий. Тож більшість знаменитостей обрали для своєї появи стильні образи у цих кольорах.
Про фільм:
Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?
Відсьогодні романтична комедія "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" в українському прокаті.
Читайте також:
- У червоному костюмі і на шпильках: Марічка Падалко продемонструвала яскравий образ для ефіру
- Акторки на прем'єрі фільму: Дар'я Трегубова у прозорому топі, Олена Лавренюк – у квітковій сукні
- "Тканину прали багато разів і висмикували нитки": костюмерка розповіла, як створювали образи до фільму "Бріджит Джонс"
- Усміхалися та обіймалися: Г'ю Ґрант із колегами презентував романтичну комедію "Бріджит Джонс" у Лондоні