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Телезірки на прем'єрі фільму "Бріджит Джонс": Марічка Падалко у джемпері кольору марсала, Наталя Островська – у рожевому костюмі

Телезірки на прем'єрі фільму "Бріджит Джонс": Марічка Падалко у джемпері кольору марсала, Наталя Островська – у рожевому костюмі

Марічка Падалко/Фото David Neparidze

Ведучі ТСН на каналі "1+1" першими подивилися довгоочікувану четверту частину франшизи про культову Бріджит Джонс.

Напередодні Дня всіх закоханих у столичному кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) відбувся ексклюзивний допрем’єрний показ романтичної комедії "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" із Рене Зеллвеґер у головній ролі.

Захід відвідали телеведучі Марічка Падалко, Наталя Островська, Оксана Гутцайт, В'ячеслав Соломка, акторка Анна Саліванчук, модель plus-size Міла Кузнєцова, блогерка і учасниця шоу "Холостяк-1" Марина Арістова та інші.

Марічка Падалко/Фото David Neparidze / ©
Марічка Падалко/Фото David Neparidze
Наталя Островська/Фото David Neparidze / ©
Наталя Островська/Фото David Neparidze
Оксана Гутцайт/Фото David Neparidze / ©
Оксана Гутцайт/Фото David Neparidze
Анна Саліванчук/Фото David Neparidze / ©
Анна Саліванчук/Фото David Neparidze
В'ячеслав Соломка/Фото David Neparidze / ©
В'ячеслав Соломка/Фото David Neparidze
Міла Кузнєцова/Фото David Neparidze / ©
Міла Кузнєцова/Фото David Neparidze
Марина Арістова/Фото David Neparidze / ©
Марина Арістова/Фото David Neparidze

Дрескод івенту був біло-рожевий. Тож більшість знаменитостей обрали для своєї появи стильні образи у цих кольорах.

Анна Луценко, Марина Гайович, Ольга Женевська, Олена Момот, Аліса Дікалова/Фото David Neparidze / ©
Анна Луценко, Марина Гайович, Ольга Женевська, Олена Момот, Аліса Дікалова/Фото David Neparidze
Мирослава Мандзюк, Ірина Татаренко, Ксенія Виноградова, Анна Малиновська/Фото David Neparidze / ©
Мирослава Мандзюк, Ірина Татаренко, Ксенія Виноградова, Анна Малиновська/Фото David Neparidze
Світлана Охрименко, Ольга Женевська, Марина Шульц/Фото David Neparidze / ©
Світлана Охрименко, Ольга Женевська, Марина Шульц/Фото David Neparidze
Марічка Падалко і Аліна Онопа/Фото David Neparidze / ©
Марічка Падалко і Аліна Онопа/Фото David Neparidze
Аліса Дікалова і Даша Лотоцька/Фото David Neparidze / ©
Аліса Дікалова і Даша Лотоцька/Фото David Neparidze
Мирослава Мандзюк, Ольга Федорущенко, Анна Луценко, Ольга Женевська /Фото David Neparidze / ©
Мирослава Мандзюк, Ольга Федорущенко, Анна Луценко, Ольга Женевська /Фото David Neparidze
Любов Кудринська і Аліна Онопа/Фото David Neparidze / ©
Любов Кудринська і Аліна Онопа/Фото David Neparidze
Анна Саліванчук/Фото David Neparidze / ©
Анна Саліванчук/Фото David Neparidze
Наталя Островська/Фото David Neparidze / ©
Наталя Островська/Фото David Neparidze

Про фільм:

Після втрати коханого під час гуманітарної місії до Судану Бріджит Джонс знову самотня. Вона – мати-одиначка 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл, яка застрягла в емоційному коловороті виховання дітей. Сім'я її підштовхує до розбудови нового життя. Бріджит встановлює додаток для знайомств, де зустрічає мрійливого та енергійного юнака. Чи вдасться Джонс балансувати між роботою, родиною і коханням?

Відсьогодні романтична комедія "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця" в українському прокаті.

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