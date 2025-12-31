Топ-10 захопливих фільмів із красунчиком Джудом Лоу

Джуд Лоу / © Getty Images

«Близькість» (Closer) 2004 рік

Фільм розповідає про чотирьох людей — Дена, Еліс, Анну і Ларрі — чиї особисті стосунки переплітаються між собою. Сюжет зосереджений на знайомствах, зрадах і конфліктах, що виникають у процесі побудови романтичних зв’язків.

«Алфі» (Alfie), 2004 рік

Фільм розповідає про Алфі, жителя Нью-Йорка, який працює водієм лімузина і підтримує паралельні стосунки з кількома жінками. Сюжет зосереджений на його зв’язках з Лонетт, Ніккі та Ліз, а також на подіях, пов’язаних із небажаною вагітністю та наслідками його поведінки.

«Змова» (I Heart Huckabees), 2004 рік

Фільм розповідає про детектива з екзистенційних питань Бернарда Джаффе та його дружину Вівіан, які допомагають клієнтам розбиратися з особистими кризами. Сюжет поєднує кілька історій людей, що шукають сенс життя та відповіді на філософські питання.

«Холодна гора» (Cold Mountain), 2003 рік

Події фільму відбуваються під час Громадянської війни у США. Поранений солдат Інман дезертирує з військового шпиталю в Ричмонді та вирушає пішки до Холодної гори в Північній Кароліні. Паралельно Ада Монро, донька місцевого священника, після його смерті залишається без засобів до існування й намагається утримати ферму.

«Талановитий містер Ріплі» (The Talented Mr. Ripley), 1999 рік

Фільм розповідає про Тома Ріплі, якого відправляють до Італії з метою повернути додому молодого спадкоємця Дікі Грінліфа. Поступово Том втягується в життя багатої молоді та починає видавати себе за іншу людину.

«Кохаю тебе, не кохаю тебе» (I Love You, I Love You Not), 1996 рік

Сюжет будується навколо спілкування між літньою жінкою Нанною та її онукою Дейзі. Через особисті розмови Нанна розповідає історію свого минулого кохання, пов’язаного з подіями Другої світової війни.

«Гаттака» (Gattaca), 1997 рік

Події фільму відбуваються у світі, де майбутнє людини визначається її генетичними даними. Вінсент Фрімен, народжений без генетичних переваг, намагається обійти систему, щоб здійснити мрію про космічний політ.

«Геній» (Genius), 2016 рік

Фільм розповідає про редактора Макса Перкінса та його роботу з письменником Томасом Вулфом. Сюжет зосереджений на їхній професійній співпраці, підготовці рукописів і складних робочих стосунках, які у результаті дають чудові плоди.

«Шерлок Голмс» (Sherlock Holmes), 2009 рік

Події фільму зосереджені на розслідуванні серії злочинів у Лондоні. Відомий детектив Шерлок Голмс разом із доктором Джоном Ватсоном намагаються зупинити злочинця, використовуючи дедукцію та наукові методи.

«Штучний розум» (A.I. Artificial Intelligence), 2001 рік

Фільм розповідає про андроїда-хлопчика Девіда, створеного для емоційного зв’язку з людьми. Після змін у родині, де він живе, Девід вирушає на пошуки способу стати справжньою людиною.