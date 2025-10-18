Топ-3 концертів у жовтні у Києві

Реклама

Концерт Шугара

Один із головних хітмейкерів країни — Шугар — представить 19 жовтня у Палаці спорту своє грандіозне шоу.

На створення пісень харизматичного артиста, справжнє ім’я якого Олег Шкарпета, надихають актуальні теми нашої реальності, до яких він додає свого гумору і сатири. Його треки швидко припадають до душі слухачів і стають вірусними.

Вечір буде наповнений шаленим драйвом і хітами, які постійно гримлять у TikTok: «Олєг», «Тьотя», «Йо-йо», «Пані Катерино», «Токсік», «Френдзона», «Діва», «BMW», «ТікТок» та інші.

Дата: 19 жовтня, 18:00, відкриття дверей 16:00

Місце: Палац спорту

Квитки: від 890 грн

Шугар

Концерт Green Grey

30 жовтня у Caribbean Club відбудеться концерт легенд українського року Green Grey у межах їхнього туру «Під дощем». Гурт, який понад 30 років формує звучання української сцени, повертається до Києва — із живим виступом, перевіреними хітами та новими треками.

Мурік і Дизель обіцяють вечір із живим звуком, шаленою енергетикою і максимальним зануренням у рок-н-рольну стихію. Концерт має благодійну мету: під час туру Green Grey збирають кошти на реабілітацію і протезування українських військових.

Дата: 30 жовтня, 19:00

Місце: Caribbean Club

Квитки: від 490

Green Grey

Концерт SHUMEI

30 жовтня Київ зануриться у світ музики та справжніх емоцій — на сцені Жовтневого палацу відбудеться великий сольний концерт SHUMEI. Артист уже давно став одним із найяскравіших представників сучасної української сцени.

Його голос неможливо сплутати ні з ким іншим. У кожній його композиції — щирість, що торкається найглибших струн душі. Це музика, яка змушує відчувати, знаходити у ній себе, свої історії й почуття.

Дата: 30 жовтня, 19:00

Місце: Жовтне вий палац

Квитки: від 590