ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
2 хв

Топ-3 концертів у жовтні у Києві

Ці виступи артистів точно вам сподобаються і запам’ятаються.

 

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Топ-3 концертів у жовтні у Києві

Концерт Шугара

Один із головних хітмейкерів країни — Шугар — представить 19 жовтня у Палаці спорту своє грандіозне шоу.

На створення пісень харизматичного артиста, справжнє ім’я якого Олег Шкарпета, надихають актуальні теми нашої реальності, до яких він додає свого гумору і сатири. Його треки швидко припадають до душі слухачів і стають вірусними.

Вечір буде наповнений шаленим драйвом і хітами, які постійно гримлять у TikTok: «Олєг», «Тьотя», «Йо-йо», «Пані Катерино», «Токсік», «Френдзона», «Діва», «BMW», «ТікТок» та інші.

Дата: 19 жовтня, 18:00, відкриття дверей 16:00

Місце: Палац спорту

Квитки: від 890 грн

Шугар

Шугар

Концерт Green Grey

30 жовтня у Caribbean Club відбудеться концерт легенд українського року Green Grey у межах їхнього туру «Під дощем». Гурт, який понад 30 років формує звучання української сцени, повертається до Києва — із живим виступом, перевіреними хітами та новими треками.

Мурік і Дизель обіцяють вечір із живим звуком, шаленою енергетикою і максимальним зануренням у рок-н-рольну стихію. Концерт має благодійну мету: під час туру Green Grey збирають кошти на реабілітацію і протезування українських військових.

Дата: 30 жовтня, 19:00

Місце: Caribbean Club

Квитки: від 490

Green Grey

Green Grey

Концерт SHUMEI

30 жовтня Київ зануриться у світ музики та справжніх емоцій — на сцені Жовтневого палацу відбудеться великий сольний концерт SHUMEI. Артист уже давно став одним із найяскравіших представників сучасної української сцени.

Його голос неможливо сплутати ні з ким іншим. У кожній його композиції — щирість, що торкається найглибших струн душі. Це музика, яка змушує відчувати, знаходити у ній себе, свої історії й почуття.

Дата: 30 жовтня, 19:00

Місце: Жовтне вий палац

Квитки: від 590

SHUMEI

SHUMEI

Дата публікації
Кількість переглядів
23
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie