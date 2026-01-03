ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Події
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

Топ-5 легких серіалів, які піднімуть настрій

У цій добірці ви знайдете детективні історії і чорний гумор. У центрі уваги — дивні зникнення, злочини в елітних просторах, технології майбутнього та сімейні таємниці, які виходять назовні в найнеочікуваніший момент.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Топ-5 легких серіалів на вечір

Топ-5 легких серіалів на вечір / © Credits

«Людвіг» (Ludwig)

Серіал розповідає про Джона Тейлора, замкненого творця головоломок, який змушений видати себе за свого зниклого брата — старшого інспектора поліції. Опинившись у відділку, він бере участь у розслідуваннях убивств, використовуючи логіку та навички розв’язання задач.

«Амандаленд» (Amandaland)

Сюжет зосереджений на житті Аманди після розлучення. Події розгортаються навколо спроб жінки упорядкувати побут, виховування дітей і взаємодіяти з новим соціальним оточенням. Серіал показує повсякденні ситуації, конфлікти та спілкування з жителями Південного Гарлсдена, де вона тепер живе.

«Резиденція» (The Residence)

Події серіалу відбуваються в Білому домі після вбивства під час офіційного заходу. У центрі сюжету — розслідування, що охоплює персонал резиденції, гостей і політичне оточення. Кожна серія розкриває нові деталі внутрішнього життя будівлі та її мешканців.

«Завантаження» (Upload)

Серіал розгортається в майбутньому, де після смерті люди можуть «завантажити» свідомість у цифрове загробне життя. Після загибелі герой Нейтан опиняється в такому віртуальному просторі й намагається з’ясувати обставини своєї смерті, взаємодіючи з живими через систему підтримки.

«За фасадом» (No Good Deed)

Сюжет зосереджений на подружжі Пола та Лідії, які виставляють свій будинок на продаж. Потенційні покупці поступово виявляються пов’язаними з минулими подіями, прихованими конфліктами та таємницями, що стосуються мешканців дому. Події розгортаються навколо угод, розмов і поступового розкриття фактів.

Приємного перегляду!

Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie