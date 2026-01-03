Топ-5 легких серіалів, які піднімуть настрій

Топ-5 легких серіалів на вечір / © Credits

«Людвіг» (Ludwig)

Серіал розповідає про Джона Тейлора, замкненого творця головоломок, який змушений видати себе за свого зниклого брата — старшого інспектора поліції. Опинившись у відділку, він бере участь у розслідуваннях убивств, використовуючи логіку та навички розв’язання задач.

«Амандаленд» (Amandaland)

Сюжет зосереджений на житті Аманди після розлучення. Події розгортаються навколо спроб жінки упорядкувати побут, виховування дітей і взаємодіяти з новим соціальним оточенням. Серіал показує повсякденні ситуації, конфлікти та спілкування з жителями Південного Гарлсдена, де вона тепер живе.

«Резиденція» (The Residence)

Події серіалу відбуваються в Білому домі після вбивства під час офіційного заходу. У центрі сюжету — розслідування, що охоплює персонал резиденції, гостей і політичне оточення. Кожна серія розкриває нові деталі внутрішнього життя будівлі та її мешканців.

«Завантаження» (Upload)

Серіал розгортається в майбутньому, де після смерті люди можуть «завантажити» свідомість у цифрове загробне життя. Після загибелі герой Нейтан опиняється в такому віртуальному просторі й намагається з’ясувати обставини своєї смерті, взаємодіючи з живими через систему підтримки.

«За фасадом» (No Good Deed)

Сюжет зосереджений на подружжі Пола та Лідії, які виставляють свій будинок на продаж. Потенційні покупці поступово виявляються пов’язаними з минулими подіями, прихованими конфліктами та таємницями, що стосуються мешканців дому. Події розгортаються навколо угод, розмов і поступового розкриття фактів.

Приємного перегляду!