Топ-5 нових романтичних стрічок до Дня Валентина: рейтинг від учасника шоу "Холостячка" Юрія Рудого

14 лютого – чудова можливість вкотре упевнитися, що найкраще кіно – про кохання. Замовляйте доставку в улюбленому ресторані – й разом з коханими, друзями чи просто наодинці з собою насолоджуйтеся коронними кінострічками про любов. Сльози, сміх та високий градус романтики гарантовано!

Є фільми, які розчулять навіть затятих циніків. І коли ще їх дивитися, як не у найромантичніший день року? Мелодраматичну класику – «Несплячі в Сіетлі», «Листи до Джульєтти», «Амелі», «Коли Гаррі зустрів Саллі» – знать усі. Якщо ж вам хочеться чогось новенького і не менш вражаючого – кінопродюсер і сценарист Юрій Рудий, якого багато хто знає як учасника популярного шоу "Холостячка-2" зробив підбірку найновіших і найкрутіших фільмів про любов.

Юрій Рудий Фото: пресслужба Юрія Рудого

Перший зустрічний (Marry Me), 2022

Най-найсвіжіша і мегаромантична комедія виходить на екрани якраз напередодні цьогорічного Валентина – світову прем’єру оголошено на 9 лютого. Наразі ж можна насолоджуватися трейлером – і він обіцяє видовищне дійство! У центрі сюжету – латиноамериканська попдіва Каталіна Вальдес (її зіграла Дженніфер Лопес) та її горе-наречений і партнер по сцені Бастіан (Оуен Вілсон). Напередодні весілля Каталіна дізнається, що рокер зраджував її весь цей час. У розпачі дівчина вирішує вийти заміж за першого-ліпшого – і оголошує про свій намір просто зі сцени під час виступу. Цим першим-ліпшим виявляється один з відвідувачів концерту – веселий і простий учитель математики Чарлі Гілберт. Та чи зуміє Чарльз підкорити серце ексцентричної дівчини, яка до того ж зовсім зневірилася у коханні? Чи виявиться «перший зустрічний» для Каталіни коханням усього її життя? Відповіді ми дізнаємося дуже скоро. До речі, стрічка базується на однойменному графічному романі Боббі Кросбі.

Пара на свята (Holidate), 2020

Бути одинокою дівчиною – те ще випробування навіть у сучасному прогресивному світі. Батьки постійно питають, ну коли вже нарешті заміж і пропонують у якості судженого ледь не будь-кого. Головна героїня стрічки Слоун втомилася відбиватися від нав’язливих пропозицій родичів – і дуже вчасно зустріла Джексона. Австралійський гравець у гольф, красень і впертий холостяк, він визнає лише формат вільних стосунків і тікає одразу, щойно йому здається, що хтось претендує на його свободу. Та навіть він втомився проводити свята й відпустки на самоті.

Джексон і Слоун домовляються про взаємну послугу: складати компанію одне одному на усілякі родинні свята та інші заходи. При цьому, звісно ж, ніяких почуттів, ба більше: ніякого інтиму. Парочці доведеться на власному досвіді перевірити, чи можуть існувати між чоловіком і жінкою суто платонічні дружні почуття.

За крок один від одного/За п'ять кроків до кохання (Five Feet Apart), 2019

Екранізація культового роману Рейчел Ліппінкотт вийшла дуже зворушливою і ніжною. Двоє молодих людей, Стелла та Вілл, страждають на рідкісну й дуже серйозну хворобу, яка зруйнувала усе їхнє життя: підсадила на кисневі балони та пігулки, зачинила на довгі місяці у лікарні, позбавила можливості нормального спілкування. Прості й звичні для більшості людей речі – обійми та поцілунки – для Стелли та Вілла заборонені, адже будь-яка стороння інфекція може спричинити ускладнення захворювання. Хлопець і дівчина зустрілися у лікарняних стінах саме тоді, коли потребували цього найбільше. Спілкування та довгі розмови про все на світі стали для них ковтком свіжого повітря. Невдовзі Вілл зрозумів, що він шалено закоханий у Стеллу. Та невблаганна хвороба диктує свої правила: якщо Віллі торкнеться дівчини, він може, сам того не бажаючи, вбити її. Чи зуміють закохані зберегти свої почуття за таких умов? Чи, можливо, вони не встоять перед спокусою порушити правила, чого б їм це не вартувало?

Ундіна (Undine), 2020

Драма-фентезі про любов-залежність, любов-смерть. Як можна здогадатися з назви, сюжет фільму апелює до сумної казки про Русалоньку, тільки казки не андерсенівської, а набагато давнішої і жахливішої, яку написав в епоху романтизму німецький письменник Фрідріх де ля Мот Фуке. Втім, дія фільму відбувається не в темному лісі, а в цілком світлому і сучасному Берліні. Дівчина на ім’я Ундіна водить екскурсії столицею Німеччини. Дивовижні та потойбічні історії, які вона розповідає, змушують слухачів затамувати подих. Якось на екскурсію до Ундіни потрапляє Крістоф – хлопець працює водолазом і теж дещо знає про потойбічний світ берлінських водоймів. Між молодими людьми зав’язується почуття… Та в Ундіни є власна темна таємниця – ексбойфренд Йоханнес, який жорстоко її зрадив. Колись Ундіна пообіцяла, що Йоханнес заплатить за свій вчинок життям – чи зуміє дівчина тепер забути про помсту заради нового кохання?

На додачу до красивої історії, містична стрічка досліджує зв’язок німецького фольклору із сучасним життям країни. І це захоплює!

Любов між рядків (Gut gegen Nordwind), 2019

Те, що спочатку здається випадковістю, може виявитися карколомністю, яка зруйнує усталене життя – або, навпаки, врятує його.

Емма – заміжня домогосподарка, виховує двох дітей. Вона не надто щаслива у шлюбі, та ні про які адюльтери навіть не думає. Та одного дня в її життя втручається випадковість. Якось Емма хоче відписатися від підписки на електронний журнал і… ставить зайвий символ у рядку з мейлом адресата. В результаті вона отримує різку відповідь від якогось Лео Лейка, професора з лінгвістики. Несподівано для обох між ними встановлюється листування – спочатку це просто взаємний інтерес, та потім незнайомці розкриваються один перед одним все глибше. Лео мріє про зустріч з Еммою у реальному житті – та чи готова вона проміняти стабільний шлюб на інтрижку з імпозантним незнайомцем?

Стрічку знято на основі світового бестселера Даніеля Глаттауера.

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