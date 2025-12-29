Топ-5 нових захопливих серіалів 2025 року / © Credits

«Виробники стільців» (The Chair Company), 2025 рік

Серіал розповідає про Вільяма Рональда «Рона» Троспера — менеджера в великій корпорації, чиє життя різко змінюється після принизливого інциденту з офісним кріслом. Спроба з’ясувати, хто відповідає за несправне обладнання, поступово перетворюється на особисте розслідування внутрішніх процесів компанії. Рон починає помічати дивні збіги, непрозорі рішення керівництва та підозрілі дії колег. У серіалі офісна рутина поєднується з параноїдальними підозрами та абсурдними відкриттями.

«Бункер мільярдерів» (Billionaires’ Bunker), 2025 рік

Події серіалу відбуваються у розкішному підземному бункері, куди під час глобальної загрози ізолюється група багатіїв разом із родинами. Закрите середовище швидко породжує конфлікти, приховані союзи та давні образи між мешканцями. Питання контролю, доступу до ресурсів і реальної влади стають ключовими у щоденній боротьбі за вплив у замкнутому просторі, а зовнішня катастрофа поступово відходить на другий план.

«Дім Гіннесів» (House of Guinness), 2025 рік

Історична драма зосереджується на родині Ґіннесів у період після смерті глави пивоварної імперії. Четверо дорослих спадкоємців намагаються зберегти контроль над сімейним бізнесом і власним майбутнім у світі, де економічний вплив тісно переплітається з особистими амбіціями. Події розгортаються між Ірландією та Сполученими Штатами й показують, як спадщина великого бренду впливає на стосунки всередині родини.

«Звір у мені» (The Beast in Me), 2025 рік

У центрі сюжету — письменниця, яка після особистої трагедії намагається повернутися до життя та творчості. Її увагу привертає новий сусід — заможний і загадковий чоловік, пов’язаний із гучною справою про зникнення його дружини. Зацікавленість переростає в небезпечне дослідження його минулого, де факти, чутки та припущення постійно перетинаються.

«Єдина» (Pluribus), 2025 рік

Після появи загадкового феномену більшість людей втрачає індивідуальність і об’єднується в єдину колективну спільноту. Невелика група людей залишається незміненою та живе поза новим порядком. Головна героїня намагається з’ясувати походження цих змін і взаємодіє з представниками колективного суспільства, яке контролює «виняткових».

Приємного перегляду!