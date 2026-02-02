Топ-5 сучасних українських книжок із магічною атмосферою

Смм-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить добірку українських книжок, які огортають магічною атмосферою з магнетичною цікавістю.

Євгенія Кужавська «Боги мого краю дуже люблять кров» (Видавництво Vivat)

Для Києва 1917-1918 роки означені трагічними подіями, боєм під Крутами, страхітливими поворотами історії. Для молодих киян, інтелігенції міста — непевністю перед майбутнім.

Вероніка Черняхівська стає однією з перших учениць Другої української гімназії. Тут хлопці навчаються разом із дівчатами, викладає Микола Зеров, можна зустріти Олександру Екстер, а поміж учнями набирає ажіотажу обговорення п’єси «Саломея» Оскара Вайльда, про яку незручно відмовчуються вчителі і яку ставлять у важкодоступному для молоді «Інтимному театрі». Проте дорослішання героїв припало на неспокійний період. Із наближенням військ Муравйова юнацтво починає відчувати незворотність подій. У місті стаються загадкові вбивства, в гімназії проводять таємні ритуали та спіритичні сеанси, а визвольні змагання вже не настільки далеко, як могло здаватися.

Белетризований історичний детектив з атмосферою dark academia пронизаний артефактами минулого, реальними історичними постатями та інтертекстуальністю. Київські локації і юна інтелігенція опиняються у вирі містики й боротьби.

Валерія Малахова «Інститут шляхетних убивць» (Видавництво «Readberry»)

Коли в Інституті шляхетних панянок стається три вбивства поспіль — це ще не привід тривожитися, але вже можна починати запобігати наступним смертям. Головне, щоб злочини не дісталися еліти — факультету Троянд. Поки що гинуть всього лиш плебейки Фіалки.

Інститутські розслідування та маги-дізнавачі зійшлися на одному: жорстокі вбивства чинить демон. «Щоб боротися з демоном, варто самому бути ним», — дійшли висновку некроманти зі слідчими й заселили в тіло останньої жертви приборкану демоницю Ліну. Цього моменту вона чекала мало не вічність, тому якесь дурнувате розслідування не зупинить її жадоби до життя та крові. Саркастична й різка Ліна береться за справу в тілі непримітної Таль.

Фентезі-детектив занурить у магічне розслідування жорстоких злочинів. Авторки майстерно творять героїв з особливим колоритом та симпатією. Тож власні позиції щодо протистояння добра та зла у цій історії доведеться переглянути.

Юлія Нагорнюк «Відьма вмирає втретє» (Видавництво «Ще одну сторінку»)

Народні вірування говорять, що перед смертю відьма обов’язково має передати свій дар (чи прокляття). Інакше її відхід буде довгим та болісним.

Саша — досить інфантильний хлопець. Він млявий та закритий, і його точно не цікавлять магічні здібності. Одначе стара Юстина обрала саме його відьомським спадкоємцем. Якщо в сімейних справах Саші ще вдавалося лишатися осторонь, то з потойбіччям будь-які неконтрольовані дії смертельно небезпечні. Невже бабця хоче зруйнувати життя хлопцеві? А може, вона його так намагається врятувати від чогось?

Відьомський всесвіт Юлії Нагорнюк відкриває нових героїв, обвиває їх таємницями та українською магією.

Марина Ніцель «Темний спадок. Братство» («Видавництво РМ»)

Іноді скелети можуть ховатися не лише у родинних шафах, а ще й за дверима найкращих університетів.

Аделаїда вступила до Карпатського університету. Тут вчилися її батьки, і це чи не єдине місце, де дівчина почувається настільки комфортно. Навіть вдома її стосунки з сім’єю були відстороненими й холодними, а в студентському братстві «Велес» її прийняли як рідну. Вечірки, цікаві знайомства, кохання і… криваві ритуали. Коли Ада зрозуміє, куди вплуталася, буде вже запізно ставати не причетною.

Сімейні таємниці, українська містика та атмосфера dark academia захоплюють у вихор моторошної халепи з демонічно привабливими персонажами.

Вікторія Дорофеєва «Мавка і Ко» (Видавництво Vivat)

Із пам’яті міста випадають цілі вулиці, Дніпро мовчить, Київ забуває себе. Це не випадкові збіги, а навмисні збої в магічній обороні. Тож тепер столицю рятуватимуть таємні сили.

Мавка Наталка відповідає на телефонні дзвінки волонтерського відділу «Берегиня», оформлює звіти, підписує документи. А вночі вона навідується до недоброчесних благодійників, котрі забули, що за ненаситність бувають покарання. Однак наразі є жахливіше зло: московські маги вторглися у простір Києва і намагаються стерти його пам’ять. Кібервідьма Аліна, римська чаклунка Беатріс та мавка Наталка об’єднують сили заради порятунку столиці. Їм доведеться звернутися до прадавніх сил, які вміють чути місто, щоб очистити його від непроханої нечисті.

Урбаністичне фентезі занурює у світ, де буденність та магія тісно переплетені. Іронічне висвітлення подій творить сьогодення з культовими міфічними героями та сучасними персонажами. Разом із тим у книзі прочитується й реальний згубний вплив московщини в контексті історичної пам’яті.