Топ-5 захопливих книжок, які подарують відчуття затишку пізньої осені

Смм-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить добірку затишних книжок зі світлою атмосферою, в яких можна сховатися від холоду пізньої осені.

Гізер Фосетт «Енциклопедія фейрі Емілі Вайлд» (Видавництво Vivat)

У світі, де фантастичні істоти реальні, їх вивчення — це перспективна наукова потреба. Фейрі загадкові, небезпечні та оповиті фольклорними легендами.

Науковиця Емілі Вайлд вирушає на скандинавські острови для завершення довідника про фейрі. У цих краях дуже багато чуток про містичних істот, однак для того, щоб зібрати всю інформацію, доведеться поладнати з місцевими жителями. Для відстороненої самітниці Емілі це завдання із зірочкою. А ще її надокучливий, щоправда привабливий, колега і суперник Венделл постійно крутиться поруч.

Затишне фентезі поступово затягує у вир дивовижних пригод, магію розкриття внутрішнього світу та власного серця для інших. А ненав’язлива й повільна романтика робить книгу ще милішою.

Максим Рильський «Меланхолійний бенкет осені» (Видавництво «Ще одну сторінку»)

Осінь — час сповільнення і насолоди. Прощання з теплом навіває багато меланхолійних думок.

Збірка художньої прози, есеїв та спогадів Максима Рильського наповнена щирим натхненням, пейзажами, теплими замальовками краси, роздумами про мистецтво та культуру. Тут ціла мозаїка романтичних картин та дотепних згадок про сучасників, оповідань про дозвілля та гостювання у Льюїса Арагона.

Це книга про людину, яка вміла бачити життя у світлі ранку, слові, осені, простих радощах. Вона розкриває Рильського як мислителя та прозаїка, автора ніжних, елегійних та теплих історій.

Ханна Лінн «Солодка крамничка другого шансу» (Видавництво «Лабораторія»)

Щоб життя було по-справжньому солодким, не достатньо лише шоколаду, цукерок та запашної випічки. Але це може бути першим кроком.

На день народження батьки Голлі завжди готували новий солодкий рецепт, який дівчинка обирала зі старої книги. А потім доводилося економити кілька тижнів. Подорослішавши, Голлі мріяла про успішний бізнес, власний будинок і шалене кохання. Але зрада зруйнувала все вщент. Дівчина вирішила повертатися до життя разом із закинутою крамничкою. Та й тут усе не солодко. На маленьку справу вже накинули оком ненажерливі бюрократи.

Історія, яка справді має свій смак. Боротьба за себе, майбутнє та довіру до людей дуже не проста для зраненого серця, а так хотілося б знайти ще місце й для кохання. Але детальні описи смаколиків повертають віру в дива. Навіть якщо чудо доведеться здійснити самостійно.

Сара Адамс «Одного разу в Римі» («Видавництво РМ»)

Шалено популярні зірки теж люблять солодке. І глибокі душевні розмови. Просто їм важче відкритися.

Амелія — принцеса попмузики Рей Роуз. Вона відчуває, що невдовзі вигорить, якщо не візьме паузу. Тому посеред ночі вирушає в Рим, щоправда в штаті Кентуккі. Майже так само, як вчинила її улюблена героїня Одрі Гепберн. Зірку з поламаним авто знаходить на своєму подвір’ї Ноа — спадкоємець бабусиної «Крамниці пирогів». У чоловіка занадто багато клопотів, і догоджання знаменитостям зовсім недоречні. Однак він дозволяє залишитись Рей Роуз у себе, поки не полагодять її авто. Тепла атмосфера, дружні посиденьки та смачна випічка розкривають і зближують. Але різні життя вимагають повернути все на свої місця. Зрештою, навіть «Римські канікули» Одрі завершились.

Ця мила та романтична книга все ж має мовчазну напругу. Питання, чи матиме ця щира й затишна історія щасливий кінець, не полишає до останнього.

Санґу Манданна «Надтаємне товариство надзвичайних відьом» (Видавництво Vivat)

Якщо хочеться розказати заборонену правду — пожартуйте про це, і ніхто не сприйме її серйозно.

Так робить відьма Міка: веде сторінку в соцмережах, розповідає про відьомство, ходить на книжковий клуб, який насправді є зборами сестринства чаклунок, і ні в кого не виникає враження, ніби це не просто її образ. Аж раптом дівчині приходить повідомлення з благанням приїхати у Будинок-Якого-Немає та допомогти маленьким відьмочкам опанувати неконтрольовану магію. Це суперечить правилам, але Міка готова ризикнути. Її чекає розкриття заплутаних таємниць, власних бажань та чимало перешкод від бібліотекаря Джеймі, який вважає її загрозою для дівчаток.

«Надтаємне товариство надзвичайних відьом» має особливу світобудову, де відьмам постійно загрожує небезпека. Вони мусять бути ізольованими і ховати свої здібності, а разом із тим і почуття. Затишна, кумедна та романтична історія дозволить пірнути в роздуми про самотність та унікальність.