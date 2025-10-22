Топ-5 захопливих трилерів для атмосфери Геловіну

Смм-менеджерка та райтерка видавництва Vivat Марина Краснобока радить добірку трилерів для повноцінного відчуття наймоторошнішого осіннього свята.

Ліз Мур «Лісовий бог» (Видавництво Vivat)

Ліз Мур «Лісовий бог»

Психологічний трилер і соціальна драма водночас. Роман, який вийшов поза межі жанру, зруйнує й кордони уявлень. Насправді моторошно може бути не лише від крові.

У гірському таборі зникає тринадцятирічна Барбара. Точно так само, як чотирнадцять років тому її брат. Але справа у глухому куті, навіть попри те, що власники табору — батьки зниклих дітей. Їх сім’я обвита таємницями, ніби павутиною, а стосунки з місцевими — це мовчазна ненависть між багатими і бідними. Можливо, якщо родина наважиться на одкровення, пошуки зрушаться з мертвого місця, та чи буде вже цього достатньо?

Більше, ніж над сюжетною загадкою, книга змушує задуматись над тим, скільки всього жахливого приховано в головах близьких людей, сусідів чи тих, хто опинився поряд у певний момент. Реальність по-справжньому насторожує.

Джанелл Браун «Звабливі речі» (Видавництво «РМ»)

Джанелл Браун «Звабливі речі»

Що можна робити з дипломом мистецтвознавиці? Ви подумали про працевлаштування в музеї, галереї, організацію екскурсій? Але Ніна знайшла краще застосування своїх знань та набутих від матері навичок розкішних афер.

Дівчина детально вивчає життя багатих і впливових, щоб грабувати їх справжні коштовності й цінні експонати. Коли її мати потрапляє в лікарню, грати доводиться набагато серйозніше. Тож наступна мішень Ніни — Ванесса, нещасна спадкоємиця шалених статків і блогерка гламурного життя. Коли їх дороги перетнуться, з’явиться безліч несподіваних запитань та невипадкових зв’язків.

«Звабливі речі» — це гостросюжетний психологічний трилер, просякнутий ненавистю та злобою. Героїні набагато складніші, ніж здаються. Їх внутрішній світ занадто темний. Настільки, що не проглядається за блиском розкоші.

Мона Авад «Rouge» (Видавництво «Жорж»)

Мона Авад «Rouge»

Зовнішність має значення. Ідеальна, досконала, бездоганна до найменших дрібниць. Більше косметики, більше краси. Це вже одержимість?

Для Бель — це мрія дитинства і мета життя. Вона хоче бути в усьому схожою на неймовірну матір. Чи навіть кращою. Нескінченні доглядові процедури мають цьому сприяти. Навіть коли мати помирає, Бель дбає про свій вигляд на похороні. Саме там вона зустрічає загадкову пані у червоному, яка таємниче натякає, що смерть жінки — шлях троянд, а її червоні туфлі приведуть до розгадки у культовому спа-салоні Rouge.

Психологічний трилер з елементами жаху розкриє демонічні сховки душі і покаже зовсім інше відображення у дзеркалі.

Андрій Сем’янків «Танці з кістками» (Видавництво «Віхола»)

Андрій Сем’янків «Танці з кістками»

Якщо доля несправедливо закидає на соціальне дно, то чи варто вважати шанс на краще життя аморальним? А якщо цей шанс дещо кримінальний?

Патологоанатом Северин працює в жахливих умовах за дріб’язкову зарплату. Він на грані алкоголізму, живе у своєї дівчини, а поради про відкриття власної справи сприймає як знущання. І от життя підкидає компроміс: чорний ринок, продаж органів людей, яким вони вже точно не знадобляться. Ця справа приносить все більше вигоди. Але й потреби Северина стають вищими. Органи живих людей вартісніші, а невеличке сприяння смерті — просто наступний рівень угоди з совістю.

Український трилер від автора-медика — це моторошне розкриття психології людини, загнаної скрутою в глухий кут. Текст має реальне підґрунтя лікарської буденності на межі з моральними принципами, і це викликає справжню тривожність і лячні думки.

Карісса Орландо «Вересневий дім» (Видавництво Vivat)

Карісса Орландо «Вересневий дім»

Який же Геловін без привидів і крові? У «Вересневому домі» цього буде достатньо, щоб волосся наелекризувалося, а під шкірою пробіг морозець.

Маргарет і Гал нарешті придбали омріяний будинок. Вікторіанський стиль додає йому особливої атмосфери. А ще — привидів, з якими доведеться ділити помешкання. Маргарет не згодна відмовлятися від власного довгоочікуваного житла через потойбічні сили. Вона готова боротися за свою територію. Із кожним роком буде лише важче, кожного вересня будинок стікатиме кров’ю. А коли Гал загадково зникне, жінці буде кинуто виклик.

Моторошний трилер з елементами жаху та детективу, сповнений чорного гумору та скептичних обґрунтувань нелогічних явищ. Врешті, може, це привидам варто боятися?