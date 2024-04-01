Три книжки про пригоди і дружбу, від яких ваші діти не зможуть відірватися

Що може бути кращим за пригоди? Хіба що пригоди, під час яких нам щастить знаходити нових друзів. Тому райтерка Тетяна Крисюк зібрала три книжечки, які навчать ваших дітей бути собою, не боятися нового, відстоювати справедливість і віддано та щиро дружити, бо дружба – то найцінніший подарунок.

Катерина Лазаріко "Жозефіна Горішок", видавництво "Чорні вівці"

Понад усе Жозефіна любить пити смачний горіховий чай, ласувати солодкими-пресолодкими горішками зі згущеним молоком і розкривати заплутані справи. Адже вона не просто білочка, а білочка-детективка!

Щоразу, коли десь стається халепа, вона промовляє: "Це справа для Жозефіни Горішок". Надягає детективський капелюх, темні окуляри, хапає сумку з біноклем і лупою та береться до роботи. Одного разу вона врятувала святковий торт дівчинки Маї, який поцупили засмучені комашки, бо ніхто не привітав їх з днем народження. Але завдяки Жозефіні свято було у всіх. Мая частувалася тортом, а комашки – солодкими-пресолодкими горішками зі згущеним молоком. Так закінчилася липка і смачна справа.

Іншим разом Жозефіна допомогла корівці Джульєтті, яка випадково замастилася фарбою та стала рогатим рожевим монстром із жовтими плямками, повернутися додому. Це була кольорова справа. Та якою б вона не була – липкою, солодкою, мокрою, пахучою чи заплутаною, кмітлива білочка всім допоможе і все владнає.

Ця книжечка навчить ваших дітей піклуватися про інших, зростати допитливими, справедливими й вигадливими. Кумедні яскраві ілюстрації та захопливі пригоди білочки точно наштовхнуть їх на створення власної історії за участі Жозефіни. Якою буде її наступна справа: гучною, хрумкою чи, можливо, безбарвною?

Тібо Прюнь "Лис і його нові друзі", видавництво Vivat

Лис, який не має імені, залишив на узліссі біб. Мале зернятко було приманкою для великого тлустого кролика, якого Лис мав намір упіймати і… з’їсти. Але біб знайшло мишеня Жорж. І поки один під час гонитви мріяв про м’ясну вечерю, а інший – про рослинну, обоє несподівано опинилися на дні величезного провалля. Як добре, що у них був біб! Бо коли він виросте, Жорж вибереться з провалля і подасть Лисові мотузку. "Хіба таке можливо?" – подумаєте ви. Авжеж, якщо хлопці стануть друзями. А друзі, які знають про тебе щось особливе і значуще, зовсім не апетитні.

У наступній історії Лис намагався заманити до своєї нірки смачненьких вгодованих курочок. Так би мовити, зробити запаси на зиму. Але й цього разу на нього чекала "невдача". Курочки виявилися чудовими співрозмовницями, які прийшли до нього на гостину з подарунками – свіжими овочами просто з городу. Бо що ж іще подарувати Лисові, який вдає вегетеріанця?

Ця яскраво ілюстрована книжечка навчить ваших дітей домовлятися, слухати інших і знаходити друзів. А ще дивитися у вічі своїм страхам, як це зробив Лис. Він, знаєте, теж чогось боїться, як і всі ми.

Юйя Вісландер "Як Мама Му вперше зустріла Ворона", видавництво "Богдан"

Мама Му запримітила кущик з апетитним зеленим листячком, яким одразу вирішила поласувати. На траві під деревцем вона побачила сумного-пресумного Ворона. Він сумував, бо завтра в нього – день народження. "Хіба ж через це сумують?" – поцікавилася Мама Му.

Корівка не знала, що ніхто не привітає птаха з таким важливим святом, не приготує для нього святковий торт, як для дівчинки Маї, не заспіває вітальну пісню. Наступного дня вона прийшла привітати Ворона з днем народження. І навіть хотіла долучитися до банкету. Але засмучений Ворон прогнав її, бо в нього, бачте, є свої воронячі друзі (звісно ж, нема).

Та Мама Му не розгубилася. Вона взяла гойдалку, чорничний торт і повернулася до нового друга, який був сумним і трошки злим лише тому, що не мав справжніх друзів.

Ця книжечка навчить ваших дітей бути собою, щоб не сталося, і бути хорошими друзями, бо дружба – то найцінніший подарунок.

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