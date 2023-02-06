Тридцять незламних жінок: вийшла книжка історій військовослужбовиць, волонтерок, активісток і парамедикинь

До неї увійшло 30 історій жінок-військових, волонтерок, засновниць фондів, парамедикинь, які з початком повномасштабної війни забезпечують воїнів амуніцією та дронами, реабілітують поранених і дітей із психічними травмами, постачають до країни гуманітарну допомогу, відкривають реабілітаційні центри та вибудували справжній тил.

Про героїнь “Незламних”

Катерина Смірнова – мешканка Харкова, яка кілька років тому переїхала до Італії. До повномасштабної війни в Україні вона вела свій гастроблог і працювала в туристичному бізнесі, та з початком російського вторгнення зосередила свою діяльність на допомозі військовим на лінії фронту. Завдяки її фонду Buongiorno UA в українських захисників і захисниць з`явилося понад 12 тисяч одиниць амуніції, понад 3 тисячі військових приладів, 26 супутників Starlink та автівок, 8 машин швидкої допомоги, реанімобіль, квадроцикл, тактичні аптечки й медичні рюкзаки. А ще – VAC-апарати та витратні матеріали до них, ліки та гуманітарна допомога.

Настя Тиха – зооволонтерка, яка разом із чоловіком Артуром вивели з-під обстрілів в Ірпені 19 собак, частина з яких – інваліди. Саме Настя – на обкладинці “Незламних”! Мисткиня Оля Рондяк побачила легендарне фото, де тендітна дівчина вивозить собак з Ірпеня 10 березня, а вони тягнуть її в усі боки, і надихнулася силою волі та добротою Насті. Саме з цієї історії в березні цього року розпочався проєкт “Незламні”.

Оля Рондяк – мисткиня світового масштабу, родом із України. Попри те, що Оля виросла в еміграції, вона та її родина зберегли українську ідентичність. Від моменту повномасштабного вторгнення росії до України вона створила нову серію робіт під назвою “Жінки війни”. У творчому потоці Оля навіть не мала часу дати назви всім картинам, а їх понад 50. Ці картини продають на аукціоні в галереї у США та онлайн. Нещодавно одну з цих робіт продали за 20 тисяч доларів. Усі кошти йдуть на допомогу Україні. Оля Рондяк – авторка обкладинки “Незламних”.

Свої історії розповіли також Марта Левченко, Ольга Руднєва, Лейла Туваклієва, Вікторія Тігіпко, Юлія Микитенко, Інна Попершнюк, Аліса Коваленко, Наталія Ємеліна, Регіна Кошова, Ольга Кудіненко, Ірина Сампан, Анастасія Леонова, Оксана Місюра, Інга Кординовська, Олена Шевченко, Надія Омельченко, Ірина Іванчик, Юлія Панкова, Ірина Іванчик, Інна Скаржинська, Віталія Панкул, Олена Стрижак, Наталія Мосейчук, Ксенія Драганюк, Ольга Белицька, Альона Шевцова, Катерина Смірнова.

Історія кожної незламної жінки – це фіксування історії з перших уст, закріплення позитивного досвіду спротиву українського народу агресору, порція чистого натхнення!

Збирання історій триває

Ось що каже головна редакторка “Незламних” Вікторія Покатіс: “Ми почали проєкт “Незламні” наприкінці лютого, і без упину пишемо ці історії, яких насправді більше ніж 30. Якщо ви хочете розказати свою чи поділитися історією іншої “незламної” українки – пишіть нам".

Частина коштів від продажу кожної книжки буде спрямована на підтримку проєкту “Наші діти”, створеного для допомоги дітям, яких ця війна позбавила найдорожчого – сім`ї.

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