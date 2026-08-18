Три книжки з літнім настроєм, які варто прочитати у серпні

Три книжки з літнім настроєм

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«Любця. Ми по тебе скоро приїдемо», Наталія Оздемір, «Лабораторія»

«Любця. Ми по тебе скоро приїдемо»

Літня обкладинка, багато смакоти і настрій «ходи, обійму». У своєму дебютному творі інженер-програмістка змогла передати усю теплоту стосунків 70-річної бабусі й маленької онуки. До початку повномасштабного вторгнення Софія бачила дівчинку лише на фотографіях. Але у 2022 році маленька жителька Херсону з’явилась на порозі її квартира у західному регіоні країни.

Монотонне та малорухливе життя жінки змінилось одразу. Вона мала зробити так, аби онука не відчувала самотності й переконати малу, що з її батьками все добре. Хоча сама інколи сумнівалась в останньому. «Любця» про те, наскільки у будь-які часи (особливо бентежні) найголовніше — родина й близькі люди. Про те, чому для літніх людей важливі речі, які молодшому поколінню видаються лахміттям. Про те, як життєвий досвід на нас впливає і змінює. У книзі багато смакоти, бо яка ж бабуся з онукою і без приготування смаколиків. Це тепла, душевна і по-своєму літня книжка.

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«Замкнена територія», Ешлінґ Роул, Stretovych

Дебютний роман ірландської письменниці Ешлінґ Роул критики назвали сучасним «Колгоспом тварин». Авторці справді вдалось показати на що здатні люди заради того, аби стати відомими, мати статус інфлюенсера і знімати вершки, не докладаючи до цього зусиль. Цей роман про «одержимість популярністю, самотність і небезпечну залежність від чужої уваги».

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Усіх своїх героїв Роул помістила у будинок в пустелі, далеко від цивілізації. Команда складалась з представників різних професій, соціального статусу та достатку. Вони брали участь у реаліті-шоу, за яким глядачі спостерігали у прямому ефірі. На початку умови у будинку спартанські. Якщо хочеш стілець, халат, кращий шампунь, морозиво — потрібно виконувати командні завдання. Часто — гидотні. Наприклад, плюнути в рот іншому учаснику. Якщо хочеш особистих призів (деколи мова йшла про сережки з діамантами), маєш виконувати індивідуальні завдання, зберігаючи їх в таємниці від інших. В більшості випадків вони також за межею порядності.

Письменниця чудово показала, як швидко затягує можливість отримувати бажане, не докладаючи зусиль. Варто лиш поступово прощатись зі своїми цінностями. Звісно, якщо вони у тебе були. «Замкнена територія» про світ, в якому ми вже живемо. Роул назвали однією з найгучніших дебютанток англомовної літератури 2025 року. Напевно тому, що вона продемонструвала, як «у світі, де увага стала найціннішою валютою, за неї готові платити будь-яку ціну».

«Шалені авторки. Мала проза українських письменниць», «Віхола»

«Шалені авторки. Мала проза українських письменниць»

Шикарна добірка! Якщо ви хочете познайомитись з творчістю наших письменниць різних років, зверніть увагу. Тут по-новому для мене відкрилась Леся Українка. Виявилось, що я ніколи не читала її прозу, а вона прекрасна, просто прекрасна. Інакше у дорослому віці сприймаються Олена Пчілка, Марко Вовчок.

Завдяки «Шалені авторки» познайомилась з творчістю мандрівниці Софії Яблонської. Дивуєшся сміливості жінки, яка у минулому столітті самотужки відвідала безліч країн. Дебютний роман «Чар Марока» про Марокко взагалі читаєш, затамувавши подих. Незвично передає традиції та умови проживання в арабській Африці.

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Чудове оповідання Наталі Романович-Ткаченко «Будиночок над кручею» про те, що «нам шкода всього, що минуло, бо час минає і наближає нас до небуття». Сучасна письменниця Людмила Таран на кількох сторінках описує жахливі наслідки насилля, які можуть наздогнати навіть через десятиліття. А Оксана Забужко в оповіданні «Після третього дзвінка вхід до зали забороняється» передає весь біль дорослішання доньки й старішання матері. Одним словом, «Шалені авторки» — це мікс творів, в яких про різне, але також про літо.

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