Це буде феєрично: циркове шоу зі саундтреком від MONATIK вирушає у всеукраїнський тур

Хореографічно-циркове шоу «Потяг у дива»

Сюжет розповідає про чотирьох вихованок притулку суворої пані Крук, які вирушають на пошуки викраденого Зайченя. У кожної з них є іграшка-тотем — єдиний промінчик надії та символ потаємної мрії. Один гудок — і вони опиняються на борту дивовижного потяга, що мчить крізь казкові світи. На шляху до порятунку їх чекають пастки Ворона, магічні зустрічі та найголовніше відкриття: разом вони здатні на справжні дива.

«Найважливіше, що глядачів зворушила історія, у якій герої щиро підтримують і вірять один в одного. Фантастичні декорації та костюми нікого не залишили байдужими. Райська Пташка підкорила всіх своєю красою, а маленьке Мавпеня стало улюбленцем дітей», — розповідає Роман Дмитрик, автор ідеї та режисер-постановник шоу.

Чотирнадцять артистів створюють на сцені живий світ, де циркове мистецтво поєднується із стильною хореографією. Сучасні технології, ефектне світло та декорації занурюють глядачів у світ пригод. Авторська музика підсилює емоції, а несподіваний інтерактив робить кожного глядача частиною пригоди. Головний меседж шоу — мрії збуваються через віру — підсилює саундтрек «Мріяти не шкідливо» від MONATIK.

«Сьогодні ми з сином кайфанули. По-перше, надзвичайно яскраве та вражаюче дійство з акробатикою, від якої перехоплює подих. Я думала як чудово, що для дітей створюють вистави, що батьки водять їх туди — кілометрова черга була на вході. Це все настільки по-людськи та обнадійливо, — поділилась враженнями Маша Єфросиніна після прем’єри.

Дива чекають у вашому місті — купуйте квитки вже зараз!