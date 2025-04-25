Це було неймовірно: національний ансамбль солістів "Київська камерата" виступив у Берліні

Київська камерата

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Національний ансамбль солістів «Київська камерата» Sound of Ukraine — an die freie Welt виступив у Великій залі Берлінської філармонії з благодійним концертом. Він був присвячений підтримці українських жінок, митців і дітей, які постраждали від війни.

У концерті соло партії виконали провідні українські музиканти: скрипалька Богдана Півненко, альтистка Катерина Супрун та піаніст Дмитро Таванець, а також спеціальна гостя — мецо-сопрано Емілі Д’Анджело. Диригувала концертом всесвітньо відома канадсько-українська диригентка Кері-Лінн Вілсон.

Фото urbanlys_photos

Національний ансамбль «Київська камерата» під час виступу у Німеччині у великодній понеділок у Берлінській філармонії порівняли з Українською Капелою під керівництвом Олександра Кошиця. Однозначно виступи «Київської камерати» за кордоном під час великої війни увійдуть як яскраві сторінки культурної дипломатії воєнного часу. Однак не проводимо інших історичних паралелей, тому що віримо у виключно позитивні сценарії розвитку нашої історії, як і вірить у це й легендарний український оркестр та всі зірки світової музики, які виступають з колективом. Як, наприклад, Кері-Лінн Вілсон, яка з 2024 року є головною диригенткою «Київської Камерати».

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Фото urbanlys_photos

Кері-Лінн Вілсон із перших днів повномасштабної війни росії проти України разом зі своїм чоловіком Пітером Ґелбом, генеральним директором Метрополітен-опера, активно підтримує Україну. На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Кері-Лінн Вілсон організувала з українських професіональних музикантів, частина яких є біженцями, оркестр Ukrainian Freedom Orchestra, з яким вже четвертий рік виступає на підтримку України по всьому світу.

Фото urbanlys_photos

Співробітництво з «Київською камератою» розпочалося з першого спільного концерту, який відбувся на дуже високому рівні торік у Нью-Йорку, у Карнегі-холі.

«Кожен наш концерт — це презентація сили та пристрасті української музики, її творців, а також доказ глибини та розмаїття культурної спадщини України, яка залишається незламною перед обличчям жорстокого вторгнення. Для мене робота з українцями — це ще можливість висловитися, як сильно я їх люблю, як хочу бути солідарною з ними, підтримувати їх. Я особисто роблю все, що в моїх силах, щоб боротися за Україну на культурному фронті» — говорить Кері-Лінн Вілсон.

Фото urbanlys_photos

Програма концерту у Берліні презентувала сучасну українську академічну музику у широкому розрізі від композиторів різних поколінь, зокрема добре відомі твори Золтана Алмаші, його композицію «Місто Марії», присвячену Маріуполю; твори Євгена Станковича, Івана Карабиця, Олександра Козаренка, Володимира Зубицького, Вікторії Польової, Олександра Родіна.

Фото urbanlys_photos

«Київська камерата» спеціалізується саме на українській музиці. Напевно, стільки музики українських композиторів, скільки зіграла «Камерата», ніхто не зіграв! Багато творів були замовлені спеціально для нашого оркестру батьком-засновником колективу, легендарним Валерієм Матюхіним. І композитори писали спеціально для «Камерати», розраховуючи на склад саме нашого оркестру. Тепер ці твори виконуються скрізь у світі, але створені вони були спеціально для нашого ансамблю. «Камерата» має свою суперсилу: у колективі зібралися надзвичайно талановиті люди, які щиро люблять українську музику. Потужну живу енергетику нашого оркестру відчувають й слухачі вдома й у різних країнах світу, тому нас незмінно супроводжує успіх. Слава Україні!», — поділилася відома українська скрипалька, генеральна директорка-художня керівниця орекстру, цьогорічна лауреатка Шевченківської премії — Богдана Півненко.