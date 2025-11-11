- Дата публікації
-
- Категорія
- Події
- Кількість переглядів
- 26
- Час на прочитання
- 2 хв
"Таємниці Великої Тиші": у Києві відбулася презентація нового містичного детективу Сергія Пономаренка
У столиці відбулася презентація нового роману українського письменника Сергія Пономаренка — «Таємниці Великої Тиші». Захід зібрав поціновувачів української літератури, шанувальників містики та загадкових подій.
Минулої неділі у Києві панувала справжня магія, але не та, що з димом і заклинаннями, а літературна. У затишному просторі пройшла презентація нової книги українського письменника Сергія Пономаренка «Таємниці Великої Тиші». Ведучою вечора стала телеведуча Олена Цинтила, яка задала тон зустрічі — теплий, інтелігентний та водночас дуже щирий. Атмосфера нагадувала розмову старих друзів, замість офіційних промов — живе спілкування, жарти, спогади та щирі зізнання.
Історія написання
Сергій Пономаренко розповів, що вже понад два десятиліття створює історії, у яких реальність межує з надприродним, а міські легенди перетворюються на психологічні трилери. Письменник зізнався, що кожна його книга народжується по-різному.
«Іноді історія сама веде мене — пишеться швидко, без зупинок. А буває, що доводиться довго збирати матеріал, досліджувати, перечитувати старі джерела, відвідувати місця, про які пишу. «Таємниці Великої Тиші» саме така — книга, яка визрівала з великої кількості інформації, яку я зібрав під час роботи над попереднім романом «Чорне весілляі»» — розповів автор
Письменник працює над кожним сюжетом майже як детектив, проводить справжні дослідження українських міфів, старовинних переказів і історичних подій. Саме тому його твори мають таку потужну енергетику та дивовижну атмосферу.
«Чорне висілля» та «Таємниці Великої Тиші»
«Таємниці Великої Тиші» — це продовження та водночас приквел до «Чорного весілля», але написане у зовсім іншій стилістиці. Цього разу автор переносить читача у 1898 рік, у глибини українського села Велика Тиша, де сплелися містика, фольклор і людські пристрасті. Тут, серед моторошного Чорного лісу, відбуваються загадкові злочини, які змушують замислитися, це справа людських рук або потойбічних сил.
Як кажуть його читачі, після Пономаренка починаєш інакше бачити світ, помічати тіні між деревами, відчувати вітер, який шепоче давні імена та розуміти, що у кожній тиші прихована своя таємниця.