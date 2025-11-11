"Таємниці Великої Тиші": у Києві відбулася презентація нового містичного детективу Сергія Пономаренка

"Таємниці Великої Тиші" Сергій Пономаренко / © ТСН

Минулої неділі у Києві панувала справжня магія, але не та, що з димом і заклинаннями, а літературна. У затишному просторі пройшла презентація нової книги українського письменника Сергія Пономаренка «Таємниці Великої Тиші». Ведучою вечора стала телеведуча Олена Цинтила, яка задала тон зустрічі — теплий, інтелігентний та водночас дуже щирий. Атмосфера нагадувала розмову старих друзів, замість офіційних промов — живе спілкування, жарти, спогади та щирі зізнання.

Історія написання

Сергій Пономаренко / © ТСН

Сергій Пономаренко розповів, що вже понад два десятиліття створює історії, у яких реальність межує з надприродним, а міські легенди перетворюються на психологічні трилери. Письменник зізнався, що кожна його книга народжується по-різному.

«Іноді історія сама веде мене — пишеться швидко, без зупинок. А буває, що доводиться довго збирати матеріал, досліджувати, перечитувати старі джерела, відвідувати місця, про які пишу. «Таємниці Великої Тиші» саме така — книга, яка визрівала з великої кількості інформації, яку я зібрав під час роботи над попереднім романом «Чорне весілляі»» — розповів автор

Письменник працює над кожним сюжетом майже як детектив, проводить справжні дослідження українських міфів, старовинних переказів і історичних подій. Саме тому його твори мають таку потужну енергетику та дивовижну атмосферу.

«Чорне висілля» та «Таємниці Великої Тиші»

Сергій Пономаренко / © ТСН

«Таємниці Великої Тиші» — це продовження та водночас приквел до «Чорного весілля», але написане у зовсім іншій стилістиці. Цього разу автор переносить читача у 1898 рік, у глибини українського села Велика Тиша, де сплелися містика, фольклор і людські пристрасті. Тут, серед моторошного Чорного лісу, відбуваються загадкові злочини, які змушують замислитися, це справа людських рук або потойбічних сил.

Сергій Пономаренко / © ТСН

Як кажуть його читачі, після Пономаренка починаєш інакше бачити світ, помічати тіні між деревами, відчувати вітер, який шепоче давні імена та розуміти, що у кожній тиші прихована своя таємниця.