У білій сукні з рюшами: Юлія Саніна у романтичному образі отримала премію BAFTA у Лондоні

Лідерка гурту The Hardkiss з'явилася на заході у гарному аутфіті від українських брендів.

Юлія Саніна відвідала церемонію нагородження премії BAFTA Television Awards 2024, яка відбулася у Лондоні.

Юлія та британська акторка Ганна Веддінгем, які були ведучими "Євробачення 2023", разом із британською командою BBC отримали нагороду у номінації "Найкраще шоу у прямому етері".

На церемонії Саніна з'явилася у романтичному образі від українських брендів. На ній була біла асиметрична сукня від Valery Kovalska з рюшами, прозорими рукавами і спідницею, а також білі босоніжки від Kachorovska.

Юлія Саніна / Фото: Getty Images

Аутфіт співачка доповнила хвилястим укладанням, гарним макіяжем, елегантними сережками від SOVA і білою сумочкою.

Юлія Саніна / Фото: Getty Images

На своїй сторінці в Instagram Юлія опублікувала відео і фото з церемонії.

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"Мої вітання усім, хто створював Євробачення 2023! Минув рік, а ми продовжуємо з теплом згадувати, як дві країни і дві культури створили історію на сцені у Ліверпулі разом. І ця нагорода – красивий фінальний акорд Євробачення 2023", – написала Саніна у дописі.

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