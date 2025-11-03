Реклама

В українських кінотеатрах уже 15 січня 2026 року стартує нова історія про кохання, амбіції та другий шанс — «Випробувальний термін», романтична комедія 1+1 media та SFERA FILM. Творці фільму презентували перший офіційний тизер, у якому зʼявилося понад десять улюблених акторів і зірок шоубізу.

Тизер показує перші сцени суперництва головних героїв Поліни (Катерина Кузнєцова) та Романа (Кирило Парастаєв) — гострі діалоги, кумедні ситуації в офісі, іскри, які спалахують між ними з першої зустрічі. Глядачів очікує динамічна романтична історія, сповнена гумору, тепла, трушності та впізнаваних моментів із життя. А ще — гарні локації та теплий Київ з його атмосферними вуличками й будівлями.

Так, справді винятковий каст поєднав представників різних поколінь українського кіно: Катерина Кузнєцова, Кирило Парастаєв, В’ячеслав Довженко, Ірма Вітовська, Андрій Ісаєнко, Тетяна Малкова, Іван Шаран, Дмитро Танкович, Марічка Хоменко, Дарія Петрожицька, Тарас Цимбалюк, Віктор Жданов. Цей зірковий склад та поява без перебільшення легендарного камео в тизері — Павла Зіброва — натякає на особливий шарм і гумор стрічки.

«Наш фільм — це легке, іронічне, але водночас щире європейське кіно про сучасних людей, які вчаться довіряти, пробачати та будувати себе заново. Це гарна історія з живими героями, які балансують між кар’єрою, сімейними проблемами та власними емоціями. Ти їм віриш, вони стають „своїми“. Пишаюся, що нам з командою вдалося зняти таке актуальне та яскраве кіно», — зазначила Анна Гончар, продюсерка стрічки та керівниця інвестиційних і партнерських проєктів ТВ бізнесу 1+1 media.

У центрі сюжету — Поліна, донька впливового бізнесмена, яка після зради батька вирішує почати все спочатку. Вона проходить випробувальний термін у рекламній агенції, де її головним конкурентом стає Роман — молодий, амбітний і впевнений у собі фахівець. Їхнє суперництво перетворюється на справжній емоційний поєдинок, в якому професійна боротьба поступово переходить у гру почуттів.

«Ми хотіли зробити історію, в якій кожен побачить себе — з усіма слабкостями, самоіронією і вірою в кохання. Катерина Кузнєцова і Кирило Парастаєв утворили на екрані неймовірний дует — сучасний, чесний і справжній. Стрічка відкриє глядачам нових зірок, а також покаже тих, хто вже давно завоював колосальну популярність аудиторії. Це поєднання нас дуже надихає», — додала Ірина Громозда, режисерка фільму.

Команда проєкту резюмує: «Випробувальний термін» — це історія про тих, хто не боїться змінювати себе і світ навколо. З гумором, емоціями і любов’ю — саме так, як хочеться почати новий рік. Це стильне, динамічне та життєве кіно, що балансує між гумором і щирими емоціями. У прокаті — від 15 січня 2026 року.