У Києві відбувся передпоказ фільму “Ти мене любиш?” режисерки та сценаристки Тоні Ноябрьової

У кінотеатрі "Оскар" відбувся передпоказ атмосферного і надзвичайно красивого кіно від Тоні Ноябрьової. Режисеркою та сценаристкою стала сама Тоня, оператором - Віліус Мачюльскіс. Фільм “Ти мене любиш?” було знято в Україні компанією Family Production за підтримки "Держкіно" у копродукції з Commonground Pictures та скандинавським кінофондом Film i Väst.

Стрічка здобула першість на Міжнародному головному драматичному конкурсі Making way кінофестивалю Off Camera у Польщі. А головна акторка Карина Химчук отримала нагороду за найкращу акторську роботу на Одеському міжнародному кінофестивалі.

Передпоказ "Ти мене любиш?"

Сьогодні ж Ноябрьова презентувала фільм “Ти мене любиш?” вдома, у Києві. Максимально автентична стрічка про 90-ті. Як розповідала Тоня, збір речей минулого століття почався ще за рік до того, як була зібрала необхідна сума до старту роботи. Це був справжній виклик – знайти те, чого люди вже не цінять і просто викидають, але для фільму – це був дорогоцінний реквізит: столи та стільці, постільна білизна ще з радянськими бирками, столові прилади, шпалери, які виготовлялись на замовлення. Чого тільки варті цукерки та банка содової, яку на початку фільму п’є головна героїня. Все це виготовлялось на замовлення. Але і це ще не все! Для того, аби зняти сцену на дорозі, заради фільму перекривали цілий міст і пускали старі, вже раритетні авто!

Про що ж фільм спитаєте ви, а про любов! Любов, котрої варті всі та кожен, любов що не залежить від часу та життя. Про дорослішання, інколи у пришвидшеному режимі. Про наслідки кожної нашої дії. Про складнощі, з якими зіштовхнулись люди за рік до розвалу СРСР. І трошки про Тоню та її червону помаду.

Стрічка накриває спогадами, подеколи теплими та ностальгічними, подеколи сумними та болісними. Факт залишається один – ви не залишитесь до неї байдужими. Та і як це можливо, коли на екрані бачиш чудову гру Карини Химчук, яка, будучи непрофесійною акторкою, зіграла настільки по-справжньому, що в деяких сценах хотілось до неї підійти та сказати: “Дихай, все минеться!”, Андрія Шабанова, Максима Михайличенка, Наталії Лазебникової, Олександра Жили та інш.

Анастасія Буковська та Тоня Ноябрьова

Тоня Ноябрьова, Анастасія Буковська

Звичайно на червоному хіднику поруч з Ноябрьовою була Анастасія Буковська, адже без цих двох людей і не було би фільму “Ти мене любиш?”. Стрічку можна назвати багатостраждальною, бо знімання почалось ще до Ковіду і закінчилось за чотири дні до початку війни. Навіть перед показом у Києві лунала тривога, та хіба це може зупинити мистецтво та шалену до краси та життя режисерку!

Перед початком показу ми встигли поставити декілька запитань Тоні:

В чому ви черпаєте силу і натхнення для творчості?

Сил мені не треба брати, бо що ж, я молода, красива і сповнена сил та натхнення. А на цю саме історію я брала натхнення з власного життя, бо частково, героїня – це, можна сказати, десь місцями я. В мене теж розлучені батьки, і я пам’ятаю це відчуття, коли тобі здається, що світ розколюється навпіл. Тому так, можна сказати, це мої думки і я вклала їх у цей фільм. Плюс, мені хотілося закарбувати час, 90-ті роки саме такими, як я їх пам’ятаю. Трішечки романтичними, буремними, дивними, дикими як зараз може здатися, але, мені здається, що прекрасними.

Розумію, що вас абсолютно нічого не зупиняє, ні Ковід, ні війна, навіть не тривога, яка зараз у Києві. Ви йдете вперед. Які ваші майбутні плани, можливо ви хочете стояти поруч з Тарантіно?

Звичайно, всі кінематографісти мріють про "Оскар" і я не виняток. Точно збреше той режисер, який скаже: "Та ні, мені нічого не потрібно, ви що!". Неправда! Всі хочуть і я тут точно не виняток, мені також колись хочеться потримати цього лисого дядька в руках за якийсь прекрасний український фільм. Навіть, якщо він буде європейський, він все одно буде український, бо я українка.

А якщо на алеї слави буде ваша зірка?

А от цих амбіцій в мене нема. Якщо буде, той буде. А так, щоб я мріяла, аби хтось по мені топтався, ну не знаю.

Добре, тоді "Глобус" чи "Оскар"?

"Оскар", точно "Оскар"!

Тоня Ноябрьова Юлія Лункова

Тоня Ноябрьова, Ілля Ноябрьов

Тоня Ноябрьова, Ілля Ноябрьов

Тоня Ноябрьова, Віктор Павлік

Катерина Толстікова

Тоня Ноябрьова, Кароліна Ашіон

Анна Маліновська

Алан Бадоєв

Анатолій Анатоліч

Тоня Ноябрьова, Дмитро Мажуга, Дмитро Тріплов

Привітати режисерку прийшло дуже багато людей, серед яких були Ілля Ноябрьов, Катерина Толстікова, Юлія Лункова, Анатолій Анатоліч, Віктор Павлік та Катерина Репяхова, Алік Мкртчян, Анна Завертайло, Алан Бадоєв, Тоня Борисюк, Ель Кравчук, Анна та Ангеліна Завальські та багато інших.

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