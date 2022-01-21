У Мережі з'явився фінальний трейлер фільму "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у головній ролі

У Мережі з'явився фінальний трейлер фільму "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у головній ролі

У Мережі оприлюднили новий трейлер до супергеройської стрічки.

Вийшов дубльований трейлер довгоочікуваного супергеройського бойовика режисера Метта Рівза "Бетмен" з Робертом Паттінсоном у головній подвійній ролі. Паттінсон зіграв найбільшого борця зі злочинністю та його альтер его, мільярдера-затворника Брюса Вейна.

Кадри з фільму "Бетмен"/Warner Bros.

У фільмі також зіграла Зої Кравіц (Селіна Кайл), Пол Дано (Едвард Нештон), Джеффрі Райт (Джеймс Гордон, комісар Поліцейського управління Готем-Сіті), Джон Туртурро (Кармайн Фальконе), Енді Серкіс (Альфред), Колін Фаррелл (Освальд Кобблпот) та інші.

Сценарій , заснований він на персонажах Всесвіту DC, написали Метт Рівз та Пітер Крейг.

Про фільм:

Минуло майже 2 роки, відколи Бетмен (Роберт Паттінсон) з’явився на вулицях Ґотема. Самотній борець за правосуддя став утіленням розплати для мешканців міста. Міста, яке кишить корумпованими чиновниками і високопосадовцями.

Кадри з фільму "Бетмен"/Warner Bros.

Там Брюс Вейн може довіряти лише двом людям: Альфреду Пенніворту (Енді Серкіс) і лейтенанту Джеймсу Ґордону (Джеффрі Райт). Одного дня Бетмен натрапляє на загадкового вбивцю, який по-садистському переслідує еліту Ґотема. Слід дивних доказів веде розслідування найкращого детектива у самісіньке пекло злочинного світу, на дно Ґотем-сіті.

Там він зустрічає Селіну Кайл/Жінку-кішку (Зої Кравіц), Освальда Кобблпота/Пінгвіна (Колін Фаррелл), Карміна Фальконе (Джон Туртурро) і Едварда Наштона/Загадника. Коли доказів стає більше, масштаби планів злочинця починають набувати обрисів. Тепер Бетмену доведеться не лише знайти нових союзників і викрити злочинця, але й відновити справедливість у Ґотем-сіті, яке вразила виразка корупції та зловживання владою.

В український прокат стрічка вийде 3 березня.

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