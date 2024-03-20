У Мережі з'явився трейлер фільму про письменників "Розстріляного відродження"

У Мережі з'явився офіційний трейлер художнього фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка.

Його опублікували на Youtube-каналі проєкту МУР – авторів першого в Україні мюзиклу про письменників Розстріляного відродження "Ти [Романтика]".

Автором відеоролику став засновник вищезгаданого проєкту Олександр Хоменко. У ньому звучить музика гурту NAZVA.

"Будинок "Слово2. Нескінчений роман" – це драматична історія українських письменників доби "розстріляного відродження", яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло. Історія заснована на реальних подіях.

1927 рік. Радянська Україна. За наказом Сталіна у Харкові збудовано кооперативний будинок "Слово". Найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника і тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму та не кожен з письменників погоджується оспівувати культ Сталіна. Неочікувано для мешканців будинку "Слово" до них підселяють нікому невідомого молодого письменника Володимира Акімова. Хто він? Ніхто не знає. З його появою в будинку починають розгортатися дивні події, про що й досі мовчать його стіни.

Головні ролі у стрічці зіграли Дмитро Олійник (Володимир Акімов), В’ячеслав Довженко (Микола Хвильовий), Ніна Набока (тьотя Варя), Марина Кошкіна (Галя), Станіслав Сукненко (Лесь Курбас), Юрій Одинокий (Мерер), Валерія Ходос (Рая Троянкер), Андрій Май (Володимир Сосюра), Юлія Чепурко (Марія Сосюра), Костянтин Темляк (Павло Тичина), Геннадій Попенко (Михайль Семенко).

Режисер і співавтор сценарію фільму Тарас Томенко: "Над цим проєктом я зі своєю командою працював понад 10 років. І це було недаремно. Це довга і непроста дорога повернення письменників Розстріляного Відродження з небуття. Спочатку я зробив документальний фільм "Будинок "Слово".

Пам'ятаю, як тоді 8 років тому, коли він вийшов у прокат, глядачі відкривали для себе цілий Всесвіт української культури, як спрагло долучалися до імен забутого українського письменства 20-30 років.

То було справжнє повернення. Ефект цунамі. Після виходу картини з’явилися велика кількість культурних ініціатив, започатковувались сайти, ставилися вистави, робились опери, літературні читання, записувались рок альбоми, перевидавалися книжки, відкривались мистецькі резиденції в самому будинку "Слово". Дійсно, неймовірну силу має кінематограф!"

Але настав той час, коли український глядач має побачити ігровий фільм "Будинок "Слово”. Нескінченний роман". Це найважча наша артилерія, котра не залишить ворогу шансів.

Захопливий сценарій, який вивірений документальним фільмом, неймовірний акторський склад, вишукана операторська робота, божевільна атмосфера 20-30 років часу розквіту авангардного мистецтва – все віддзеркалює нам той час 100 років тому, щоб ми могли побачити нас теперішніх – у кривавій м’ясорубці російської орди. Для мене важливо, що мій фільм виходить саме зараз у доленосний для України час.

Без перебільшень, такого кіно не було в українському кінематографі. Пам'ятаємо ціну українського Слова".

У національний кінопрокат стрічка вийде 9 травня. На честь цього творча група фільму оголошує конкурс на сторінці фільму в Instagram, переможці якого отримають квитки на церемонію з нагоди офіційної премʼєри. Для цього необхідно бути підписаним на сторінку.

Художню драму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" зняли у 2021 році. Її сценаристи – Тарас Томенко і Любов Якимчук, режисер – Тарас Томенко, оператор-постановник Михайло Любарський, художник-постановник Шевкет Сейдаметов, композиторка – Алла Загайкевич, продюсери – Юлія Чернявська, Олег Щербина, Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк.

Любов Якимчук, співавторка сценарію фільму: "Коли ми з режисером Тарасом Томенком почали працювати над сценарієм, ми розуміли, що історія будинку "Слово" це не лише про минуле, а й про майбутнє. Це був 2013 рік. Під час Революцій Гідності ми зранку працювали над сценарієм, а потім йшли на Майдан боротися за наші права. Ми робили цей фільм під час війни та поміж волонтерськими поїздками. Ми писали його та ростили кожен по сину, розуміючи, що це фільм і для наших дітей. Ця історія, з якою ми жили стільки років, тепер стає і вашою історією, історією наших глядачів. Поживіть із нею. Передайте наступним поколінням, що ми переможемо, і в цієї перемоги є особливий український рецепт. Ось про це наше кіно”.

Світова прем'єра фільму відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі 2021 у межах міжнародної конкурсної програми.

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