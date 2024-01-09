У Мережі з'явився трейлер романтичної мелодрами "Смак пристрасті" з Жульєт Бінош у головній ролі

У Мережі опублікували трейлер романтичної мелодрами "Смак пристрасті" від режисера Чан Ань Гунга.

Головні ролі у фільмі виконали оскароносна Жульєт Бінош і Бенуа Мажимель.

Стрічка "Смак пристрасті" отримала приз за найкращу режисуру на Канському кінофестивалі у 2023 році. Вона також потрапила до шортлиста номінантів на премію "Оскар". Фільм змагатиметься за золоту статуетку у номінації "Найкращий фільм іноземною мовою". Остаточний список претендентів на "Оскар" оголосять 23 січня, а 96-та церемонія вручення премії відбудеться 10 березня 2024 року.

Події у фільмі розгортаються у 1885 році. Талановита кухарка Євгенія останні 20 років працювала на відомого гурмана Додіна. З часом гастрономічна практика та взаємне захоплення перетворилися на романтичні стосунки. Особливий зв'язок кухарки і гурмана породжує вишукані страви, які приголомшують навіть найвідоміших шеф-кухарів світу. Незважаючи на своє кохання, Євгенія любить свободу і не планує виходити заміж за Додіна. Щоб змінити її думку, він вирішує зробити те, чого ніколи раніше не робив – готувати для неї.

В український прокат мелодрама вийде 15 лютого.

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