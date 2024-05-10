У мінісукні і ботфортах: Ілона Гвоздьова у кокетливому образі відвідала благодійний бранч

Хореографиня у красивому вбранні з'явилася на івенті.
У Києві відбувся благодійний бранч Connecting Women, на якому говорили, як відкрити свій потенціал через особистий бренд.
Захід відвідала Ілона Гвоздьова, яка поділилася досвідом у створенні особистого бренду.
Засновниця бранчу і премії "Жінка України" Інна Гелетюк розповіла про бренд-стратегії для жінок, а також дала поради щодо успішного розвитку будь-якої справи.
У межах заходу відбувся показ нової колекції від українського бренду Morandi, а також б'юті-перфоманс від косметологічного центру.
А потім співак BRYANGIN потішив присутніх своїми хітами.
Розглянемо найстильніші луки учасниць бранчу.
Ілона Гвоздьова з'явилася на івенті у гарному кокетливому образі. На ній був твідовий білий жакет із чорними лініями, чорна мінісукня і чорні колготи в сітку. Вбрання вона доповнила чорними ботфортами на шпильках.
Інна Гелетюк постала у білій сорочці і довгій спідниці лимонного відтінку зі срібним тонким ремінцем.
Юла обрала для своєї появи джинсову коротку сукню, чорні лосини і чорні чоботи на високій платформі та підборах.
Ольга Женевська сяяла у сукні кольору хакі з накладними кишенями і туфлях оливкового відтінку. Талію вона підкреслила чорним поясом.
Анна Луценко була одягнена у синій лляний костюм зі штанями-палацо і білу сорочку. Вбрання вона скомбінувала з помаранчевими туфлями.
До слова, частину прибутку від бранчу передадуть на закупівлю дронів для ЗСУ.
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