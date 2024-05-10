У мінісукні і ботфортах: Ілона Гвоздьова у кокетливому образі відвідала благодійний бранч

Хореографиня у красивому вбранні з'явилася на івенті.

У Києві відбувся благодійний бранч Connecting Women, на якому говорили, як відкрити свій потенціал через особистий бренд.

Захід відвідала Ілона Гвоздьова, яка поділилася досвідом у створенні особистого бренду.

Ілона Гвоздьова

Засновниця бранчу і премії "Жінка України" Інна Гелетюк розповіла про бренд-стратегії для жінок, а також дала поради щодо успішного розвитку будь-якої справи.

Інна Гелетюк

У межах заходу відбувся показ нової колекції від українського бренду Morandi, а також б'юті-перфоманс від косметологічного центру.

Моделі показу бренду Morandi

Б'юті-перфоманс

А потім співак BRYANGIN потішив присутніх своїми хітами.

Співак BRYANGIN

Розглянемо найстильніші луки учасниць бранчу.

Ілона Гвоздьова з'явилася на івенті у гарному кокетливому образі. На ній був твідовий білий жакет із чорними лініями, чорна мінісукня і чорні колготи в сітку. Вбрання вона доповнила чорними ботфортами на шпильках.

Ольга Нічухіна, Ілона Гвоздьова, Анна Луценко

Марина Гайович та Ілона Гвоздьова

Інна Гелетюк постала у білій сорочці і довгій спідниці лимонного відтінку зі срібним тонким ремінцем.

Інна Гелетюк, Анна Луценко, BRYANGIN, Ольга Женевська

Ольга Женевська, Юла, Інна Гелетюк, Анна Луценко

Юла обрала для своєї появи джинсову коротку сукню, чорні лосини і чорні чоботи на високій платформі та підборах.

Юла

Ілона Гвоздьова, Ольга Женевська, Юла, Ольга Нічухіна, Анна Луценко

Ольга Женевська сяяла у сукні кольору хакі з накладними кишенями і туфлях оливкового відтінку. Талію вона підкреслила чорним поясом.

Юла і Ольга Женевська

Ольга Женевська, Марина Гайович, Ольга Федорущенко, Вікторія Кагаловська, Анна Луценко

Анна Луценко була одягнена у синій лляний костюм зі штанями-палацо і білу сорочку. Вбрання вона скомбінувала з помаранчевими туфлями.

Ольга Бондарчук, Мирослава Мандзюк, Анна Малиновська, Анна Луценко

Тамара Борисова, Анна Луценко, Аліна Онопа

Ольга Нічухіна та Анна Луценко

Христина Жидкова

Ольга Женевська, Любава Грешнова, Ілона Гвоздьова

Марина Гайович, Аліна Онопа, Тамара Борисова

До слова, частину прибутку від бранчу передадуть на закупівлю дронів для ЗСУ.

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