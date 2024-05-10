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У мінісукні і ботфортах: Ілона Гвоздьова у кокетливому образі відвідала благодійний бранч

У мінісукні і ботфортах: Ілона Гвоздьова у кокетливому образі відвідала благодійний бранч

У мінісукні і ботфортах: Ілона Гвоздьова у кокетливому образі відвідала благодійний бранч

Ілона Гвоздьова

Хореографиня у красивому вбранні з'явилася на івенті.

У Києві відбувся благодійний бранч Connecting Women, на якому говорили, як відкрити свій потенціал через особистий бренд.

Захід відвідала Ілона Гвоздьова, яка поділилася досвідом у створенні особистого бренду.

Ілона Гвоздьова / ©
Ілона Гвоздьова

Засновниця бранчу і премії "Жінка України" Інна Гелетюк розповіла про бренд-стратегії для жінок, а також дала поради щодо успішного розвитку будь-якої справи.

Інна Гелетюк / ©
Інна Гелетюк

У межах заходу відбувся показ нової колекції від українського бренду Morandi, а також б'юті-перфоманс від косметологічного центру.

Моделі показу бренду Morandi / ©
Моделі показу бренду Morandi
Б'юті-перфоманс / ©
Б'юті-перфоманс

А потім співак BRYANGIN потішив присутніх своїми хітами.

Співак BRYANGIN / ©
Співак BRYANGIN

Розглянемо найстильніші луки учасниць бранчу.

Ілона Гвоздьова з'явилася на івенті у гарному кокетливому образі. На ній був твідовий білий жакет із чорними лініями, чорна мінісукня і чорні колготи в сітку. Вбрання вона доповнила чорними ботфортами на шпильках.

Ольга Нічухіна, Ілона Гвоздьова, Анна Луценко / ©
Ольга Нічухіна, Ілона Гвоздьова, Анна Луценко
Марина Гайович та Ілона Гвоздьова / ©
Марина Гайович та Ілона Гвоздьова

Інна Гелетюк постала у білій сорочці і довгій спідниці лимонного відтінку зі срібним тонким ремінцем.

Інна Гелетюк, Анна Луценко, BRYANGIN, Ольга Женевська / ©
Інна Гелетюк, Анна Луценко, BRYANGIN, Ольга Женевська
Ольга Женевська, Юла, Інна Гелетюк, Анна Луценко / ©
Ольга Женевська, Юла, Інна Гелетюк, Анна Луценко

Юла обрала для своєї появи джинсову коротку сукню, чорні лосини і чорні чоботи на високій платформі та підборах.

Юла / ©
Юла
Ілона Гвоздьова, Ольга Женевська, Юла, Ольга Нічухіна, Анна Луценко / ©
Ілона Гвоздьова, Ольга Женевська, Юла, Ольга Нічухіна, Анна Луценко

Ольга Женевська сяяла у сукні кольору хакі з накладними кишенями і туфлях оливкового відтінку. Талію вона підкреслила чорним поясом.

Юла і Ольга Женевська / ©
Юла і Ольга Женевська
Ольга Женевська, Марина Гайович, Ольга Федорущенко, Вікторія Кагаловська, Анна Луценко / ©
Ольга Женевська, Марина Гайович, Ольга Федорущенко, Вікторія Кагаловська, Анна Луценко

Анна Луценко була одягнена у синій лляний костюм зі штанями-палацо і білу сорочку. Вбрання вона скомбінувала з помаранчевими туфлями.

Ольга Бондарчук, Мирослава Мандзюк, Анна Малиновська, Анна Луценко / ©
Ольга Бондарчук, Мирослава Мандзюк, Анна Малиновська, Анна Луценко
Тамара Борисова, Анна Луценко, Аліна Онопа / ©
Тамара Борисова, Анна Луценко, Аліна Онопа
Ольга Нічухіна та Анна Луценко / ©
Ольга Нічухіна та Анна Луценко
Христина Жидкова / ©
Христина Жидкова
Ольга Женевська, Любава Грешнова, Ілона Гвоздьова / ©
Ольга Женевська, Любава Грешнова, Ілона Гвоздьова
Марина Гайович, Аліна Онопа, Тамара Борисова / ©
Марина Гайович, Аліна Онопа, Тамара Борисова

До слова, частину прибутку від бранчу передадуть на закупівлю дронів для ЗСУ.

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