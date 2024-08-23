Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У пошуках свободи: невигадані історії, які надихають змінюватися і не здаватися

Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
5 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У пошуках свободи: невигадані історії, які надихають змінюватися і не здаватися

Що може бути ціннішим, аніж свобода? Глибинне усвідомлення і прийняття цієї свободи, можливість діяти на власний розсуд без відчуття провини.

У цій добірці книжкова оглядачка Тетяна Крисюк зібрала п’ять книжок про прагнення свободи, звільнення від упереджень і стереотипів, які надихнуть вас не здаватися, змінюватися та змінювати світ навколо себе.

Джейн Ґудолл "У пошуках надії", видавництво "Бородатий Тамарин"

©

1987 року Джейн Ґудолл приїхала до лабораторії медичних досліджень SEMA. Там вона побачила дитинчат шимпанзе, які по двоє сиділи у крихітних клітках площею десь 50х50 см² і 60 см заввишки. У цих камерах малюки проводили чотири місяці – саме стільки тривав карантин, після завершення якого їх розсаджували по тісних одномісних камерах, заразивши гепатитом, ВІЛ-інфекцією чи іншими вірусами. Далі їхнє життя складалося зі страждань, про які ніхто навіть не замислювався. Вони ж бо – "матеріал для тестування ліків і вакцин".

Джейн, яка присвятила життя спостереженню за шимпанзе у дикій природі, вирішила це змінити. Бо немає нічого кращого за ранкові обійми з друзями, відпочинок на верхівці височенного дерева і можливість поласувати стиглим інжиром чи термітами. І якщо фармацевтичні компанії на той момент, коли була написана книга, не могли відмовитися від досліджень на тваринах, то могли бодай покращити умови їхнього життя.

"У пошуках надії" – це зворушлива історія про те, як людина змінила ставлення до тварин і повернула свободу тисячам шимпанзе, яких ув’язнили люди.

Тара Вестовер "Освічена", видавництво Artbooks

©

Коли Тара Вестовер вирішила піти до коледжу, батько їй сказав: "Він [Бог] незадоволений. Ти відкинула Його благословення, щоб блудити в пошуках знання людського. У Ньому збудився гнів проти тебе. Він не забариться". Дівчина зростала в мормонській сім’ї, в якій зневажали уряд, освіту та лікарів. Навіщо ходити до школи, якщо є Біблія? Навіщо звертатися до лікаря, якщо є молитва? Навіщо взаємодіяти з державними установами, якщо влада належить лише Богові?

Тривалий час дівчина працювала на сімейному звалищі брухту і навіть не мріяла про коледж. Але коли старший брат Тайлер пішов навчатися, у ній прокинулася цікавість. Тара купила підручники, попросила батьків і Тайлера допомогти з деякими темами. Батьки охоче ділилися своїми знаннями, але водночас сподівалися, що донька схаменеться. Натомість її занесло у Кембридж, а згодом – у Гарвард. Шлях Тари до знань був складним – вона помилялася, вагалася, відчувала себе покинутою й нікому не потрібною. Та ще складнішим був її шлях до звільнення від упереджень і родинних кайданів. Зрештою батьки обірвали з нею спілкування, бо, пішовши навчатися, вона відмовилася від їхніх цінностей, відступила від Бога і… обрала свободу бути собою.

Ця книжка допоможе вам повірити у власні сили, стрибнути вище себе, адже найнеможливіше насправді можливо.

Майк Маллейн "Верхи на шатлі", видавництво "Бородатий Тамарин"

©

Майк Маллейн – астронавт НАСА, який тричі літав у космос. На долю цього чоловіка зі своєрідним почуттям гумору випало чимало випробувань – незабутній огляд у проктолога, автограф на трусиках панянки з метою уникнення дипломатичного скандалу, сексистський синдром Туретта.

У католицькій школі священники та черниці втовкмачували Майку й іншим хлопцям в голову думку про те, що жінка – це секс, а секс карається вічними муками. Про жінок ніколи не говорили як про викладачок, письменниць, лікарок чи астронавток. Бо все, чого прагне "слабка стать" – вийти заміж, народити дітей і служити чоловікові. Власне, з такою думкою зростала дружина автора. У шкільному підручнику хлопця зазначалося: "Чоловіки більш реалістичні, жінки – ідеалістичні. Чоловіки спокійніші, жінки – емоційніші. Чоловік любить роботу, жінка любить чоловіка".

Тому Майк сприймав жінок як сексуальні об’єкти, живучи у в’язниці з гендерних стереотипів. Але робота в НАСА з навдивовижу розумними, професійними жінками допомогли йому усвідомити значення й наслідки дискримінації. Майк не лише став астронавтом, про що мріяв усе життя, а й людиною, яка визнала свої помилки і змінилася. Жінки нічим не згірші за чоловіків. Усвідомити це й прийняти означає стати по-справжньому вільним чоловіком.

Едіт Еґер "Дар. 14 уроків, які врятують ваше життя", видавництво #книголав

©

Едіт потрапила до концентраційного табору у 16 років. Щойно вони прибули в Аушвіц, батьків дівчини відправили в газову камеру. Тоді вони бачилися востаннє. Разом зі старшою сестрою Магдою Едіт провела в таборі рік, після чого опинилася на волі. Але її життя затьмарювали спогади про пережите. Серце переповнював біль. Так, вона вціліла, але що з того? Мільйони людей загинули.

Таким чином Едіт вчилася жити заново, не застрягаючи в минулому, яке неможливо змінити. Вчилася радіти без почуття провини і довіряти людям. Вчилася любити себе і світ, який може бути неймовірно жорстоким місцем.

Інколи ми застрягаємо у своєму болю, і не помічаємо, як він заповнює кожну живу клітину, не залишаючи місця для спокою й радості. Прокручуємо минуле, намагаючись зрозуміти, в який момент все пішло шкереберть. Едіт певна, що звільнитися від спогадів можна через прощення себе – за нерішучість, страх, невиправдане везіння або навпаки невезіння. Людина завжди може обрати, як реагувати на ситуацію. Бо свобода – це не лише фізичний стан, а й внутрішній вибір. І у своїй книжці авторка ділиться уроками, які допоможуть вам краще пізнати самих себе.

Блейн Гарден "Втеча з табору 14", видавництво "Бородатий Тамарин"

©

Шін народився у таборі №14 – районі повного контролю. За роки, проведені там, він не чув від матері жодного разу слова "любов". Та й сам її не любив. Вона була його суперницею в боротьбі за виживання, у якої він забирав їжу так часто, як лише міг. Батька бачив час від часу, а старшого брата заледве знав. "Найщасливіші, найбільш утішливі моменти його дитинства – це ті, коли хлопець мав повний живіт". Таке траплялося влітку, коли він ловив щурів і польових мишей. В інший час раціон був незмінним – кукурудзяна каша, квашена капуста, капустяний суп. Його спина вкрита шрамами від катувань, які він сприймав за норму. Колишній табірний наглядач і водій зазначає: "У Шіна було ще досить комфортне життя, коли порівнювати з іншими дітьми таборах".

Нині Шін – єдиний (відомий) з народжених у трудовому таборі, кому вдалося вирватися на свободу і розповісти свою історію. За різними даними, у таборах для політичних в’язнів у Північній Кореї утримують від 150 до 200 тис. людей. Однак втеча не означає звільнення, адже від себе не втечеш. Інколи свободу потрібно прийняти і усвідомити, як би дивно це не звучало.

Історія Шіна складна, моторошна, моментами суперечлива, але вона вчить нас перетворювати біль на силу і не здаватися.

Читайте також:

KOZAK SYSTEM ексклюзивно для Сніданку з піснею до Дня прапора!

KOZAK SYSTEM ексклюзивно для Сніданку з піснею до Дня прапора!

Повʼязані теми:

Наступна публікація