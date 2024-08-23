У пошуках свободи: невигадані історії, які надихають змінюватися і не здаватися

Що може бути ціннішим, аніж свобода? Глибинне усвідомлення і прийняття цієї свободи, можливість діяти на власний розсуд без відчуття провини.

У цій добірці книжкова оглядачка Тетяна Крисюк зібрала п’ять книжок про прагнення свободи, звільнення від упереджень і стереотипів, які надихнуть вас не здаватися, змінюватися та змінювати світ навколо себе.

Джейн Ґудолл "У пошуках надії", видавництво "Бородатий Тамарин"

1987 року Джейн Ґудолл приїхала до лабораторії медичних досліджень SEMA. Там вона побачила дитинчат шимпанзе, які по двоє сиділи у крихітних клітках площею десь 50х50 см² і 60 см заввишки. У цих камерах малюки проводили чотири місяці – саме стільки тривав карантин, після завершення якого їх розсаджували по тісних одномісних камерах, заразивши гепатитом, ВІЛ-інфекцією чи іншими вірусами. Далі їхнє життя складалося зі страждань, про які ніхто навіть не замислювався. Вони ж бо – "матеріал для тестування ліків і вакцин".

Джейн, яка присвятила життя спостереженню за шимпанзе у дикій природі, вирішила це змінити. Бо немає нічого кращого за ранкові обійми з друзями, відпочинок на верхівці височенного дерева і можливість поласувати стиглим інжиром чи термітами. І якщо фармацевтичні компанії на той момент, коли була написана книга, не могли відмовитися від досліджень на тваринах, то могли бодай покращити умови їхнього життя.

"У пошуках надії" – це зворушлива історія про те, як людина змінила ставлення до тварин і повернула свободу тисячам шимпанзе, яких ув’язнили люди.

Тара Вестовер "Освічена", видавництво Artbooks

Коли Тара Вестовер вирішила піти до коледжу, батько їй сказав: "Він [Бог] незадоволений. Ти відкинула Його благословення, щоб блудити в пошуках знання людського. У Ньому збудився гнів проти тебе. Він не забариться". Дівчина зростала в мормонській сім’ї, в якій зневажали уряд, освіту та лікарів. Навіщо ходити до школи, якщо є Біблія? Навіщо звертатися до лікаря, якщо є молитва? Навіщо взаємодіяти з державними установами, якщо влада належить лише Богові?

Тривалий час дівчина працювала на сімейному звалищі брухту і навіть не мріяла про коледж. Але коли старший брат Тайлер пішов навчатися, у ній прокинулася цікавість. Тара купила підручники, попросила батьків і Тайлера допомогти з деякими темами. Батьки охоче ділилися своїми знаннями, але водночас сподівалися, що донька схаменеться. Натомість її занесло у Кембридж, а згодом – у Гарвард. Шлях Тари до знань був складним – вона помилялася, вагалася, відчувала себе покинутою й нікому не потрібною. Та ще складнішим був її шлях до звільнення від упереджень і родинних кайданів. Зрештою батьки обірвали з нею спілкування, бо, пішовши навчатися, вона відмовилася від їхніх цінностей, відступила від Бога і… обрала свободу бути собою.

Ця книжка допоможе вам повірити у власні сили, стрибнути вище себе, адже найнеможливіше насправді можливо.

Майк Маллейн "Верхи на шатлі", видавництво "Бородатий Тамарин"

Майк Маллейн – астронавт НАСА, який тричі літав у космос. На долю цього чоловіка зі своєрідним почуттям гумору випало чимало випробувань – незабутній огляд у проктолога, автограф на трусиках панянки з метою уникнення дипломатичного скандалу, сексистський синдром Туретта.

У католицькій школі священники та черниці втовкмачували Майку й іншим хлопцям в голову думку про те, що жінка – це секс, а секс карається вічними муками. Про жінок ніколи не говорили як про викладачок, письменниць, лікарок чи астронавток. Бо все, чого прагне "слабка стать" – вийти заміж, народити дітей і служити чоловікові. Власне, з такою думкою зростала дружина автора. У шкільному підручнику хлопця зазначалося: "Чоловіки більш реалістичні, жінки – ідеалістичні. Чоловіки спокійніші, жінки – емоційніші. Чоловік любить роботу, жінка любить чоловіка".

Тому Майк сприймав жінок як сексуальні об’єкти, живучи у в’язниці з гендерних стереотипів. Але робота в НАСА з навдивовижу розумними, професійними жінками допомогли йому усвідомити значення й наслідки дискримінації. Майк не лише став астронавтом, про що мріяв усе життя, а й людиною, яка визнала свої помилки і змінилася. Жінки нічим не згірші за чоловіків. Усвідомити це й прийняти означає стати по-справжньому вільним чоловіком.

Едіт Еґер "Дар. 14 уроків, які врятують ваше життя", видавництво #книголав

Едіт потрапила до концентраційного табору у 16 років. Щойно вони прибули в Аушвіц, батьків дівчини відправили в газову камеру. Тоді вони бачилися востаннє. Разом зі старшою сестрою Магдою Едіт провела в таборі рік, після чого опинилася на волі. Але її життя затьмарювали спогади про пережите. Серце переповнював біль. Так, вона вціліла, але що з того? Мільйони людей загинули.

Таким чином Едіт вчилася жити заново, не застрягаючи в минулому, яке неможливо змінити. Вчилася радіти без почуття провини і довіряти людям. Вчилася любити себе і світ, який може бути неймовірно жорстоким місцем.

Інколи ми застрягаємо у своєму болю, і не помічаємо, як він заповнює кожну живу клітину, не залишаючи місця для спокою й радості. Прокручуємо минуле, намагаючись зрозуміти, в який момент все пішло шкереберть. Едіт певна, що звільнитися від спогадів можна через прощення себе – за нерішучість, страх, невиправдане везіння або навпаки невезіння. Людина завжди може обрати, як реагувати на ситуацію. Бо свобода – це не лише фізичний стан, а й внутрішній вибір. І у своїй книжці авторка ділиться уроками, які допоможуть вам краще пізнати самих себе.

Блейн Гарден "Втеча з табору 14", видавництво "Бородатий Тамарин"

Шін народився у таборі №14 – районі повного контролю. За роки, проведені там, він не чув від матері жодного разу слова "любов". Та й сам її не любив. Вона була його суперницею в боротьбі за виживання, у якої він забирав їжу так часто, як лише міг. Батька бачив час від часу, а старшого брата заледве знав. "Найщасливіші, найбільш утішливі моменти його дитинства – це ті, коли хлопець мав повний живіт". Таке траплялося влітку, коли він ловив щурів і польових мишей. В інший час раціон був незмінним – кукурудзяна каша, квашена капуста, капустяний суп. Його спина вкрита шрамами від катувань, які він сприймав за норму. Колишній табірний наглядач і водій зазначає: "У Шіна було ще досить комфортне життя, коли порівнювати з іншими дітьми таборах".

Нині Шін – єдиний (відомий) з народжених у трудовому таборі, кому вдалося вирватися на свободу і розповісти свою історію. За різними даними, у таборах для політичних в’язнів у Північній Кореї утримують від 150 до 200 тис. людей. Однак втеча не означає звільнення, адже від себе не втечеш. Інколи свободу потрібно прийняти і усвідомити, як би дивно це не звучало.

Історія Шіна складна, моторошна, моментами суперечлива, але вона вчить нас перетворювати біль на силу і не здаватися.

Читайте також: