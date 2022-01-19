У рожевому костюмі і квітковій водолазці: стильна Катя Осадча у кінотеатрі

У рожевому костюмі і квітковій водолазці: стильна Катя Осадча у кінотеатрі

Ведуча "Світського життя" у стильному аутфіті відвідала прем'єру фільма "Любов і блогери".

У кінотеатрі "Оскар" відбувся допрем'єрний показ української романтичної комедії "Любов і блогери", на якій зібралося багато зірок, блогерів та інфлюенсерів.

Катя Осадча взяла інтерв'ю у знаменитостей для "Світського життя".

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Ведуча обрала для івенту яскравий образ. На ній був рожевий штанний костюм і водолазка з квітковим принтом.

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Вбрання вона доповнила шкіряними бежевими човниками на високих шпильках і оливковим капелюхом із зеленою стрічкою.

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

У вухах у Каті були сережки-кільця, а на обличчі – макіяж з акцентом на очах. Телеведуча мала чудовий стильний вигляд.

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

Катя Осадча / Аліна Онопа, ТСН.ua

До слова, прем'єру комедії також відвідала Анна Трінчер, яка нещодавно зробила мамопластику. Новий бюст блогерки не помістився у її ефектну мінісукню з пір'я.

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