У рожевому костюмі і шоколадному боді: Даша Квіткова на прем'єрі фільму "Уявні друзі"

У кінотеатрі Multiplex у ТРЦ Respublika Park відбулася прем'єра сімейного фільму "Уявні друзі". Захід відвідала блогерка Даша Квіткова, яка в українському дубляжі подарувала свій голос анімаційному персонажу Єдиноріжці (в оригіналі Єдиноріжку озвучила Емілі Блант).

На івенті Даша зявилася у стильному образі. На ній було боді шоколадного відтінку і рожевий костюм із деніму, який складався з сорочки з накладними кишенями і широких штанів із завищеною талією.

Даша Квіткова

Аутфіт блогерка доповнила блискучим поясом-шнурком зі стразами і світлими туфлями.

Квіткова зробила хвилясте укладання, макіяж у ніжних відтінках і завершила лук золотими сережками і золотими ланцюжками.

Даша Квіткова

Про фільм:

Це яскрава історія про дівчинку, яку звати Бі. Вона усвідомлює, що може бачити уявних друзів – фантастичних істот, яких багато хто у своєму житті вигадував. Розуміючи свою суперсилу, Бі вирушає у захопливу подорож, щоб відновити зв’язок між забутими уявними друзями і їхніми дітьми.

Фільм від 16 травня в українському прокаті.

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