У шоколадному костюмі-трійці і на шпильках: Маша Єфросиніна у стильному образі на прем'єрі фільму Птушкіна

Ведуча одна з перших подивилася стрічку про порятунок тварин під час війни.

Маша Єфросиніна відвідала допрем'єрний показ документального фільму тревелблогера Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна", який відбувся у столичному кінотеатрі "Жовтень".

Ведуча прийшла підтримати тревелблогера і привітати його з режисерським дебютом.

Маша Єфросиніна й Антон Птушкін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Маша зявилася на івенті у стильному образі. На ній був костюм-трійка трендового шоколадного відтінку, який складався з штанів-кльош, жакета і топа на ґудзиках, який був схожий на жилет, одягнений верхом донизу.

Маша Єфросиніна й Антон Птушкін/Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Аутфіт ведуча доповнила білими туфлями на шпильках і чорною сумочкою на срібному ланцюжку від бренду Saint Laurent.

Єфросиніна зробила ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і прикрасила шию делікатними ланцюжками з підвісками.

Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" від 4 квітня – в українських кінотеатрах.

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