У синій сукні, хутряній горжетці і перуці: Ольга Сумська у кумедному образі з'явилася у кінотеатрі

У синій сукні, хутряній горжетці і перуці: Ольга Сумська у кумедному образі з'явилася у кінотеатрі

Народна артистка України відвідала прем'єру фільма "Любов і блогери", в якому зіграла.

Вчора, 18 січня, у кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра української комедії "Любов і блогери".

Івент відвідала Ольга Сумська. Перед публікою артистка з'явилася у кумедному образі із фільму - Тамари Павлівни з Кагаплика.

Євген Таллер, Назар Задніпровський, Ольга Сумська, Володимир Остапчук / Аліна Онопа, ТСН.ua

На Сумській була синя сукня до підлоги з квітковою вишивкою і оксамитовими бордовими рукавами, а також біла хутряна горжетка і чорне взуття. У руках зірка тримала білу сумочку з вишивкою.

Євген Таллер, Назар Задніпровський, Ольга Сумська, Володимир Остапчук / Аліна Онопа, ТСН.ua

Ольга Сумська на прем'єрі комедії "Любов і блогери" / Аліна Онопа, ТСН.ua

Свій аутфіт Ольга доповнила білою перукою з чубчиком і короною. На шиї було намисто з камінням. У макіяжі артистка зробила акцент на рожевій помаді.

Ольга Сумська на прем'єрі комедії "Любов і блогери" / Аліна Онопа, ТСН.ua

Разом із Сумською перед фотографами позували продюсери стрічки - Володимир Остапчук і Євген Таллер.

Євген Таллер, Назар Задніпровський, Ольга Сумська, Володимир Остапчук / Аліна Онопа, ТСН.ua

До слова, прем'єру фільма "Любов і блогери відвідали також ексучасники шоу "Холостячка-2" і Анна Трінчер, яка вперше після мамопластики вийшла у світ.

Нагадаємо, у романтичній комедії "Любов і блогери" йдеться про містечко Кагаплик напередодні місцевих виборів, до якого приїжджають зірки соцмереж, щоб виправити "репутацію мера". На блогерів чекають тут цікаві пригоди.

Фільм виходить на великі екрани 20 січня.