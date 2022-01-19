У синій сукні, хутряній горжетці і перуці: Ольга Сумська у кумедному образі з'явилася у кінотеатрі

Народна артистка України відвідала прем'єру фільма "Любов і блогери", в якому зіграла.
Вчора, 18 січня, у кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра української комедії "Любов і блогери".
Івент відвідала Ольга Сумська. Перед публікою артистка з'явилася у кумедному образі із фільму - Тамари Павлівни з Кагаплика.
На Сумській була синя сукня до підлоги з квітковою вишивкою і оксамитовими бордовими рукавами, а також біла хутряна горжетка і чорне взуття. У руках зірка тримала білу сумочку з вишивкою.
Свій аутфіт Ольга доповнила білою перукою з чубчиком і короною. На шиї було намисто з камінням. У макіяжі артистка зробила акцент на рожевій помаді.
Разом із Сумською перед фотографами позували продюсери стрічки - Володимир Остапчук і Євген Таллер.
До слова, прем'єру фільма "Любов і блогери відвідали також ексучасники шоу "Холостячка-2" і Анна Трінчер, яка вперше після мамопластики вийшла у світ.
Нагадаємо, у романтичній комедії "Любов і блогери" йдеться про містечко Кагаплик напередодні місцевих виборів, до якого приїжджають зірки соцмереж, щоб виправити "репутацію мера". На блогерів чекають тут цікаві пригоди.
Фільм виходить на великі екрани 20 січня.