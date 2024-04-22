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У жовтому пальті й елегантному капелюсі: стильна Анна Саліванчук на заході у Києві

У жовтому пальті й елегантному капелюсі: стильна Анна Саліванчук на заході у Києві

У жовтому пальті й елегантному капелюсі: стильна Анна Саліванчук на заході у Києві

Анна Саліванчук, Марина Арістова та Ольга Орлова

Українська акторка взяла участь у подкасті на тему розлучення.

Анна Саліванчук відвідала презентацію нового проєкту ведучої та учасниці першого сезону шоу "Холостяк" Марини Арістової – open air подкаст "Думка дня", у якому обговорюють гострі соціальні теми з психоголом та зірковим гостем.

Ольга Орлова, Марина Арістова, Анна Саліванчук / ©
Ольга Орлова, Марина Арістова, Анна Саліванчук

Акторка взяла участь у розмові на тему розлучення.

Анна з'явилася там у стильному образі. Оскільки на заході був особливий дрескод – жовтий елемент в образі (що символізує свободу, звільнення і натхнення), то Саліванчук одягла жовте пальто з великими накладними кишенями і жовтий топ, які поєднала з джинсами і молочним жакетом із малюнком.

Анна Саліванчук, Марина Арістова та Ольга Орлова / ©
Анна Саліванчук, Марина Арістова та Ольга Орлова

Аутфіт акторка доповнила елегантним світлим капелюхом зі срібним ланцюжком і чорною стьобаною сумкою від Chanel.

Анна Саліванчук / ©
Анна Саліванчук

Наприкінці івенту Анна Саліванчук, Марина Арістова та психологиня Ольга Орлова запустили в небо повітряні кульки у вигляді білих хмаринок, на яких всі охочі написали свої заповітні мрії і бажання.

Анна Саліванчук, Марина Арістова, Ольга Орлова / ©
Анна Саліванчук, Марина Арістова, Ольга Орлова

Презентацію також відвідали Анатолій Анатоліч, В'ячеслав Соломка, Darisha, Макс Леонов, Олексій Прищепа та інші.

Анатолій Анатоліч / ©
Анатолій Анатоліч
В'ячеслав Соломка / ©
В'ячеслав Соломка
Darisha / ©
Darisha
Макс Леонов / ©
Макс Леонов
Олексій Прищепа / ©
Олексій Прищепа

На заході відбувся збір для 38-ї окремої бригади морської піхоти на квадрокоптери.

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