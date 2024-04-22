У жовтому пальті й елегантному капелюсі: стильна Анна Саліванчук на заході у Києві

Українська акторка взяла участь у подкасті на тему розлучення.

Анна Саліванчук відвідала презентацію нового проєкту ведучої та учасниці першого сезону шоу "Холостяк" Марини Арістової – open air подкаст "Думка дня", у якому обговорюють гострі соціальні теми з психоголом та зірковим гостем.

Ольга Орлова, Марина Арістова, Анна Саліванчук

Акторка взяла участь у розмові на тему розлучення.

Анна з'явилася там у стильному образі. Оскільки на заході був особливий дрескод – жовтий елемент в образі (що символізує свободу, звільнення і натхнення), то Саліванчук одягла жовте пальто з великими накладними кишенями і жовтий топ, які поєднала з джинсами і молочним жакетом із малюнком.

Анна Саліванчук, Марина Арістова та Ольга Орлова

Аутфіт акторка доповнила елегантним світлим капелюхом зі срібним ланцюжком і чорною стьобаною сумкою від Chanel.

Анна Саліванчук

Наприкінці івенту Анна Саліванчук, Марина Арістова та психологиня Ольга Орлова запустили в небо повітряні кульки у вигляді білих хмаринок, на яких всі охочі написали свої заповітні мрії і бажання.

Анна Саліванчук, Марина Арістова, Ольга Орлова

Презентацію також відвідали Анатолій Анатоліч, В'ячеслав Соломка, Darisha, Макс Леонов, Олексій Прищепа та інші.

Анатолій Анатоліч

В'ячеслав Соломка

Darisha

Макс Леонов

Олексій Прищепа

На заході відбувся збір для 38-ї окремої бригади морської піхоти на квадрокоптери.

Читайте також: