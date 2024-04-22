У жовтому пальті й елегантному капелюсі: стильна Анна Саліванчук на заході у Києві

Українська акторка взяла участь у подкасті на тему розлучення.
Анна Саліванчук відвідала презентацію нового проєкту ведучої та учасниці першого сезону шоу "Холостяк" Марини Арістової – open air подкаст "Думка дня", у якому обговорюють гострі соціальні теми з психоголом та зірковим гостем.
Акторка взяла участь у розмові на тему розлучення.
Анна з'явилася там у стильному образі. Оскільки на заході був особливий дрескод – жовтий елемент в образі (що символізує свободу, звільнення і натхнення), то Саліванчук одягла жовте пальто з великими накладними кишенями і жовтий топ, які поєднала з джинсами і молочним жакетом із малюнком.
Аутфіт акторка доповнила елегантним світлим капелюхом зі срібним ланцюжком і чорною стьобаною сумкою від Chanel.
Наприкінці івенту Анна Саліванчук, Марина Арістова та психологиня Ольга Орлова запустили в небо повітряні кульки у вигляді білих хмаринок, на яких всі охочі написали свої заповітні мрії і бажання.
Презентацію також відвідали Анатолій Анатоліч, В'ячеслав Соломка, Darisha, Макс Леонов, Олексій Прищепа та інші.
На заході відбувся збір для 38-ї окремої бригади морської піхоти на квадрокоптери.
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