В образі total black і зі сльозами на очах: Даша Астаф'єва подивилася фільм Антона Птушкіна про порятунок тварин

Артистка розплакалася під час перегляду документальної стрічки.
Даша Астаф'єва побувала на прем'єрі документального фільму Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна", який відбувся у столичному кінотеатрі "Жовтень". Знаменитість прийшла підтримати тревелблогера і привітати його з режисерським дебютом.
Для своєї появи Даша обрала стильний образ total black. На ній був жакет оверсайз, топ із пікантним декольте і прямі штани.
Астаф'єва зробила зачіску з кучерями і ніжний макіяж, шию вона прикрасила срібним перлинним намистом, а вуха – невеликими сережками-кільцями.
Аутфіт красуня доповнила замшевим взуттям і замшевою сумочкою з перлами.
@alinaonopa Даша Астафʼєва на премʼєрі документального фільму Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна». Стрічка про порятунок тварин під час повномасштабної війни. #україна #ukraine #дашаастафєва #птушкін #київ #kyiv #tiktok #тікток #тіктокукраїна #твктокукраїнською ♬ Beautiful Things - Benson Boone
Даша дуже любить тварин, тому під час перегляду стрічки вона не змогла стримати сліз.
Нагадаємо, прем'єру стрічки відвідали також Надя Дорофєєва, Джамала, Маша Єфросиніна та інші.
Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" від 4 квітня – в українських кінотеатрах.
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