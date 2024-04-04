Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
В образі total black і зі сльозами на очах: Даша Астаф'єва подивилася фільм Антона Птушкіна про порятунок тварин

В образі total black і зі сльозами на очах: Даша Астаф'єва подивилася фільм Антона Птушкіна про порятунок тварин

В образі total black і зі сльозами на очах: Даша Астаф'єва подивилася фільм Антона Птушкіна про порятунок тварин

Даша Астаф'єва//Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Артистка розплакалася під час перегляду документальної стрічки.

Даша Астаф'єва побувала на прем'єрі документального фільму Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна", який відбувся у столичному кінотеатрі "Жовтень". Знаменитість прийшла підтримати тревелблогера і привітати його з режисерським дебютом.

Для своєї появи Даша обрала стильний образ total black. На ній був жакет оверсайз, топ із пікантним декольте і прямі штани.

Даша Астаф'єва//Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець / ©
Даша Астаф'єва//Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Астаф'єва зробила зачіску з кучерями і ніжний макіяж, шию вона прикрасила срібним перлинним намистом, а вуха – невеликими сережками-кільцями.

Аутфіт красуня доповнила замшевим взуттям і замшевою сумочкою з перлами.  

@alinaonopa Даша Астафʼєва на премʼєрі документального фільму Антона Птушкіна «Ми, наші улюбленці та війна». Стрічка про порятунок тварин під час повномасштабної війни. #україна #ukraine #дашаастафєва #птушкін #київ #kyiv #tiktok #тікток #тіктокукраїна #твктокукраїнською ♬ Beautiful Things - Benson Boone

Даша дуже любить тварин, тому під час перегляду стрічки вона не змогла стримати сліз.

Даша Астаф'єва//Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець / ©
Даша Астаф'єва//Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Нагадаємо, прем'єру стрічки відвідали також Надя Дорофєєва, Джамала, Маша Єфросиніна та інші. 

Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" від 4 квітня – в українських кінотеатрах.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація