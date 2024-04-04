В образі total black і зі сльозами на очах: Даша Астаф'єва подивилася фільм Антона Птушкіна про порятунок тварин

Артистка розплакалася під час перегляду документальної стрічки.

Даша Астаф'єва побувала на прем'єрі документального фільму Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна", який відбувся у столичному кінотеатрі "Жовтень". Знаменитість прийшла підтримати тревелблогера і привітати його з режисерським дебютом.

Для своєї появи Даша обрала стильний образ total black. На ній був жакет оверсайз, топ із пікантним декольте і прямі штани.

Даша Астаф'єва//Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Астаф'єва зробила зачіску з кучерями і ніжний макіяж, шию вона прикрасила срібним перлинним намистом, а вуха – невеликими сережками-кільцями.

Аутфіт красуня доповнила замшевим взуттям і замшевою сумочкою з перлами.

Даша дуже любить тварин, тому під час перегляду стрічки вона не змогла стримати сліз.

Даша Астаф'єва//Фото KULAKOWSKIY, Андрій Пилипець

Нагадаємо, прем'єру стрічки відвідали також Надя Дорофєєва, Джамала, Маша Єфросиніна та інші.

Фільм "Ми, наші улюбленці та війна" від 4 квітня – в українських кінотеатрах.

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